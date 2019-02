Michalovce prijímajú žiadosti o umiestnenie letnej terasy celoročne

Povoľované sú od 1. marca do konca novembra kalendárneho roka. Žiadosti o zriadenie letnej terasy schvaľuje odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja.

Michalovce 27. februára (TASR) – Michalovská samospráva prijíma žiadosti o umiestnenie letných terás v meste celoročne. Vlani ich evidovala približne 20. TASR o tom informovala Adela Vojnová z radnice.



Povoľované sú od 1. marca do konca novembra kalendárneho roka. Žiadosti o zriadenie letnej terasy schvaľuje odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja. Pripojiť k nej treba rozhodnutie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, vizualizáciu a opis letnej terasy, tiež technickú správu.



Každá letná terasa je podľa Vojnovej viazaná na stálu prevádzku. Umiestniť ju je možné podľa pokynov povoľujúceho orgánu a správcu pešej zóny. "Medzi priečelím budovy a terasou musí byť zachovaná šírka pešieho koridoru minimálne 2,25 metra. Musí spĺňať hygienické a bezpečnostné predpisy, ako aj estetické hľadisko. Musí mať podlahu, ktorá vylúči umiestnenie stoličiek a stolov priamo na dlažbu," priblížila podmienky s tým, že pri realizácii letnej terasy a s ňou súvisiacim technickým vybavením nesmie dôjsť k žiadnym zásahom do dlažby a prvkov drobnej architektúry.



Mesto podľa jej ďalších slov do vizualizácie terás nezasahuje, počas ich prevádzkovania však musí byť verejné priestranstvo v ich okolí udržiavané v čistote. Spomenula vzdialenosť približne piatich metrov od objektu.



V metropole Zemplína onedlho začnú fungovať aj fontány. Sfunkčniť by ich mali v máji a spríjemňovať pobyt obyvateľom i návštevníkom budú do jesene.