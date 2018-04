Michalovce chcú držať krok, vstupujú do klubu Smart cities

Občianske združenie slúži na zdieľanie skúseností a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City.

Michalovce 26. apríla (TASR) – Michalovce chcú byť smart mestom, majú preto záujem stať sa členom občianskeho združenia (OZ) Smart Cities klub. Vstup doň odobrili poslanci na svojom utorkovom (24.4.) zasadnutí.



"Smart City je nový prístup v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Koncept inteligentných miest v sebe spája niekoľko zložiek, a to inovatívne využitie informačných technológií, efektívnu dopravu, udržateľnú spotrebu energií, čisté životné prostredie," uvádza sa v dôvodovej správe k schválenému materiálu s tým, že Michalovce ich v rámci niektorých projektov implementujú, avšak tieto riešenia nie sú postačujúce.



Osvedčené postupy si môžu mestá podľa nej vymieňať v rámci rôznych platforiem, medzi ktoré patrí práve spomínané občianske združenie. Slúži na zdieľanie skúseností a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City. Cieľom OZ je okrem iného získavať podporu ľudí a zvyšovať kvalitu ich života v mestách, tiež vytvoriť pilotné schémy pôsobenia Smart Cities vo vybraných tematických oblastiach.



Medzi jeho priority patrí tiež získanie podpory pre pilotné mestá, ktoré potom šíria a zdieľajú svoje poznatky, ale aj príprava na možnosti získavania externých zdrojov alebo podkladov pre budúce programové obdobie s dôrazom na finančne návratné projekty.



Členstvom v klube mestá podľa materiálu získavajú možnosť zúčastňovať sa na jeho aktivitách, stretávať sa s expertným zborom poradcov, vstupu do medzinárodných projektov, prístupu k databázam zahraničných odborníkov či financovania Smart Cities projektov. Medzi ďalšie výhody patrí možnosť zúčastňovať sa na zahraničných študijných cestách organizovaných klubom a iné. "Vstup mesta do OZ je podmienený ročným členským príspevkom vo výške 1500 eur," uvádza dôvodová správa.



"Dnes je trendom, aby mestá prechádzali na Smart Cities, aby to boli tzv. inteligentné mestá, aby mnohé procesy v meste boli riadené aj s využitím nových informačných a iných technológií. My nechceme ostať pozadu," uviedol pre TASR predkladateľ materiálu, primátor Viliam Zahorčák s tým, že chcú mať čo najviac informácií o tom, ako sa dajú napríklad regulovať doprava, odpadové hospodárstvo, osvetlenie a ďalšie iné oblasti. Vstupom do OZ sa podľa neho odštartoval proces, ktorého prvé výsledky môžu byť viditeľné koncom tohto roka.