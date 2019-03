Polícia obvinila mladého muža z okresu Michalovce: Žene hrozil zabitím

Muž počas jazdy na ženu mieril zbraňou, opakovane sa jej vyhrážal zabitím a bránil jej v použití mobilného telefónu.

Michalovce 12. marca (TASR) – Polícia obvinila 21-ročného muža z okresu Michalovce z prečinu nebezpečného vyhrážania. V utorok o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Ako ďalej uviedla, polícia v nedeľu (10. 3.) ráno prijala oznámenie o vyhrážaní sa zabitím od poškodenej 18-ročnej ženy. "Tá uviedla, že podozrivý muž na parkovisku pred jedným z obchodných centier v meste Michalovce mieril zbraňou nezistenej značky a typu na jej vozidlo a vulgárne jej pritom nadával. Následne spolu nasadli do auta, podozrivý ho však centrálne uzamkol, a počas jazdy smerom z mesta Michalovce poškodenú ženu niekoľkokrát udrel do oblasti hlavy a vyhrážal sa jej zabitím," priblížila.



Pokračovala, že muž počas jazdy na ženu mieril zbraňou, opakovane sa jej vyhrážal zabitím a bránil jej v použití mobilného telefónu. "Potom ju odviezol naspäť pred obchodné centrum v Michalovciach, kde jej opätovne vulgárne nadával a vyhrážal sa jej zabitím a z miesta aj s vozidlom odišiel na neznáme miesto," dodala.



Po podozrivej osobe a aute vyhlásili pátranie v celom Košickom kraji. Muž sa podľa Ivanovej v pondelok (11. 3.) sám prihlásil na polícii. "Bola vykonaná prehliadka motorového vozidla, avšak zbraň ani iné stopy zaistené neboli," spomenula. Zistili, že muž nemá na držanie zbraní príslušné oprávnenie ani povolenie. Polícia začala vo veci trestné stíhanie a obvinila ho z prečinu nebezpečného vyhrážania.



"Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia a zároveň bude spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky," uzavrela hovorkyňa.