VIDEO: Zemplínske múzeum po štyroch rokoch otvorí svoje brány

Michalovce 7. augusta (TASR) – Zemplínske múzeum (ZM) v Michalovciach sídliace v barokovo-klasicistickom kaštieli otvorí po štyroch rokoch trvajúcej uzávere svoje brány opäť 21. septembra. Uviedol to predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka počas stredajšieho oficiálneho prebratia stavby od zhotoviteľa.Budova ZM podstúpila za posledné štyri roky dve etapy rekonštrukcie. V rámci druhej, aktuálne ukončenej, zhotoviteľ vymenil škridlovú krytinu na centrálnej časti kaštieľa, opravil či vymenil stropné trámy. „“ vymenoval ďalšie vykonané práce poverený riaditeľ ZM Martin Molnár.Jedno z nových schodísk vedie do podkrovia, kde budú multimediálne miestnosti a kde má múzeum v pláne realizovať aktivity s deťmi v rámci muzeálnej pedagogiky.Druhá etapa rekonštrukcie sa podľa Trnkových slov uskutočnila „“. Celkové finančné náklady na jej realizáciu predstavujú viac ako 300.000 eur. „,“ uviedol. Ďalších 228.000 eur investoval KSK do interaktívnych expozícií.Celkové náklady vrátane budúcich na zveľadenie okolia kaštieľa tak prekročia sumu 1,2 milióna eur. Finančné prostriedky pochádzajú z vlastného rozpočtu kraja. „,“ uzavrel Trnka.