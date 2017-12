Michalovská nemocnica chce vytvoriť centrum pre mozgové príhody

Z eurofondov nemocnica zakúpi novú angiografickú linku a špeciálny ultrazvukový prístroj s možnosťou zobrazenia diagnostiky v rámci dopplerovskej sonografie.

Michalovce 30. decembra (TASR) - V novej michalovskej nemocnici, ktorú otvorili koncom novembra, chcú zriadiť centrum pre mozgové príhody. Pre tzv. stroke centrum tam plánujú do troch rokov nakúpiť nutné prístrojové vybavenie. "Aj to je jedna z vecí, ktorú nemocnica zafinancuje z eurofondov. Získala totiž nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške takmer 1,9 milióna eur," TASR o tom informoval hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.



Podľa riaditeľa michalovskej nemocnice Vladimíra Dvorového počet kardiovaskulárnych ochorení, cievnych mozgových príhod a podobných ochorení v súčasnosti neustále rastie. "Zriadením tzv. stroke centra, ktoré bude liečiť pacientov s náhle vzniknutou cievnou mozgovou príhodou, poskytneme ľuďom vysokošpecializovanú neurologickú starostlivosť," uviedol s tým, že bude nielen pre pacientov z Michaloviec, ale aj zo širšieho regiónu.



Z eurofondov nemocnica zakúpi novú angiografickú linku a špeciálny ultrazvukový prístroj s možnosťou zobrazenia diagnostiky v rámci dopplerovskej sonografie. "Angiografická linka je kombinované diagnostické zariadenie, ktoré na princípe fokusovaného röntgenového žiarenia na určitú oblasť (hlavu, krk, hrudník, brucho, panvu) s použitím kontrastných látok priam dokonale zobrazuje cievne zásobenie jednotlivých častí tela či orgánov," vysvetlil Dvorový. Okrem včasnej diagnostiky plní aj dôležitejšiu intervenčnú úlohu. Prostredníctvom nej je napríklad možné lokálne ošetriť aneuryzmu či roztiahnuť zúženú cievu.



Nové prístrojové vybavenie dostane aj oddelenie nukleárnej medicíny. Nemocnica plánuje v rámci eurofondov vymeniť staršiu jednohlavovú gamakameru za nový špeciálny medicínsky prístroj SPECT/CT, čo je jednofotónový emisný počítačový tomograf. Ten umožňuje kvalitnejšiu diagnostiku, kontrolu liečby nádorových ochorení i širšie spektrum vyšetrení. "Ide v podstate o kombináciu výhod dvoch prístrojov, a to vysokocitlivého CT, ktorý umožňuje presné zacielenie zhubného procesu v organizme a SPECT, čo je diagnostická metóda na detekciu malígnych lézií a ich zobrazenie pod špeciálnou gamakamerou," priblížil riaditeľ s tým, že prístroj nemocnica využije najmä v oblasti onkológie.



Nemocnica by mala podľa Kráľa zmluvu o NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu podpísať v najbližších týždňoch. Nové medicínske vybavenie by následne mala stihnúť nakúpiť do troch rokov.