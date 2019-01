Michalovskí colníci zaistili v blízkosti hranice vyše tony syra

Trhová hodnota originálu takéhoto syra sa podľa nej pohybuje v rozmedzí 32 až 40 eur za kilogram.

Michalovce 18. januára (TASR) - Michalovskí colníci spolu s policajtmi zaistili v blízkosti slovensko-maďarskej hranice takmer 1500 kilogramov syra parmezánového typu. TASR o tom informovala regionálna hovorkyňa Colného úradu v Michalovciach Klára Baloghová.



Colníci z Colného úradu v Michalovciach a príslušníci oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru v Čiernej nad Tisou vykonávali podľa jej slov zvýšenú kontrolnú činnosť v rámci ochrany vonkajšej hranice.



"V obci Pribeník zastavili aj dodávkové vozidlo s českými evidenčnými číslami. Vodič, ukrajinský občan, v ňom prevážal väčšie množstvo takzvaných bochníkov tvrdého syra. K uvedenému tovaru nepredložil žiadne doklady. Podľa trasy svojej cesty, ktorú vodič colníkom uviedol, nadobudli podozrenie, že tovar môže pochádzať aj z tretích krajín, prípadne v ňom môžu byť ukryté aj cigarety, drogy či iný nelegálny tovar. Pritom podľa platných európskych predpisov na dovoz mliečnych výrobkov sa vzťahujú zákazy a obmedzenia. Colníci preto tovar zaistili," uviedla Baloghová.



Po dôkladnej kontrole zistili, že vo vozidle sa nachádzalo 37 kusov bochníkov tvrdého syra s celkovou hmotnosťou 1463,30 kilogramu, označeného ako Parmigiano Reggiano.



"Colníci v zmysle pracovných postupov kontaktovali Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Michalovciach, ktorá zistila, že tovar je nedostatočne označený na to, aby ho bolo možné presne identifikovať a určiť jeho pôvod. Keďže ide o potravinu neznámeho pôvodu, nespĺňa podmienky na uvedenie na európsky trh," vysvetlila Baloghová.



Trhová hodnota originálu takéhoto syra sa podľa nej pohybuje v rozmedzí 32 až 40 eur za kilogram. Pri zaistenom množstve tovaru by mohlo ísť o hodnotu až do 59.000 eur. Ako dodala, v prípade pokračujú ďalšími úkonmi.