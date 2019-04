Nezamestnanosť v Nitrianskom kraji klesá, pomohol najmä Jaguar

Na prelome milénia bol pritom Nitriansky samosprávny kraj z hľadiska nezamestnanosti druhým najhorším krajom na Slovensku po Košickom.

Nitra 22. apríla (TASR) – Miera evidovanej nezamestnanosti v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) dosiahla koncom februára tohto roka úroveň 3,14 percenta a naďalej klesá. Najnižšia je v okrese Nitra, kde sa pohybuje na úrovni 2,4 percenta, najvyššia je v okrese Komárno, kde predstavuje miera nezamestnanosti 4,56 percenta.



„V niektorých južných oblastiach kraja máme trochu problém, no na severe kraja je to úplne optimálne. Na nulu sa nezamestnanosť nedá dosiahnuť, to je utópia, no čísla, ktoré dosahujeme, sú hraničné,“ zhodnotil predseda NSK Milan Belica.



Na prelome milénia bol pritom Nitriansky samosprávny kraj z hľadiska nezamestnanosti druhým najhorším krajom na Slovensku po Košickom. „Dnes vidíme ohromný pozitívny rozdiel, aj vďaka opatreniam, ktoré postupne vláda prijímala. Nie je ľahké riešiť zamestnanosť či nezamestnanosť, je to otázka investičnej politiky, priťahovania zahraničných investorov, otázka bodových ekonomík, ktoré sa viažu na zamestnanosť či nezamestnanosť. V Nitrianskom samosprávnom kraji sa to veľmi pozitívne prejavilo,“ povedal Belica.



Súčasná situácia na trhu práce sa podľa slov predsedu kraja začína preklápať na druhú stranu. „Namiesto obdobia, kedy sme sa snažili sem pritiahnuť za každú cenu investora, dnes vidíme, že zamestnávatelia hľadajú pracovnú silu. Má to dve pozitíva, jednak sa veľmi vylepšuje sociálny profil a sociálne podmienky ľudí v regióne a druhý, že sa vyvíja tlak na mzdy, čo zabezpečuje rast ekonomiky,“ domnieva sa Belica.



V čase príchodu automobilky Jaguar Land Rover do Nitry dosahovala miera evidovanej nezamestnanosti v kraji 12 percent. Podľa Belicu sa však na súčasnej situácii na trhu práce nepodieľa len samotná automobilka, ale aj jej subdodávatelia a ďalšie firmy pôsobiace v priemyselnom parku.