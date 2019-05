Mierna lavínová hrozba platí vo Vysokých a Západných Tatrách

Nový sneh nie je dostatočne zviazaný s podkladovou firnovou vrstvou a na strmých svahoch ho možno uvoľniť.

Liptovský Hrádok 9. mája (TASR) - V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier platí vo štvrtok mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Malá lavínová hrozba (prvý stupeň) prevláda v najvyšších polohách Nízkych Tatier. Vo Veľkej a Malej Fatre je už len nesúvislá snehová pokrývka.



Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby informoval, že nový sneh nie je dostatočne zviazaný s podkladovou firnovou vrstvou a na strmých svahoch ho možno uvoľniť. „V žľaboch, terénnych depresiách a záveterných stranách silný vietor v predchádzajúcich dňoch vytvoril nestabilné snehové vankúše a na hrebeňoch preveje, ktoré sú potenciálnou odtrhovou zónou stredne veľkých lavín. S príchodom oteplenia je možné uvoľnenie spontánnych kĺzavých lavín na strmých svahoch,“ upozornil.



Ráno bolo na horách zamračené počasie s prehánkami, od 1300 metrov nad morom snehovými. Fúkal silný južný až juhozápadný vietor. Teplota vzduchu sa o 7.00 h pohybovala v rozpätí od mínus päť do plus tri stupne Celzia. Za poslednú periódu sneženia pripadlo do 20 centimetrov nového prachového snehu prevažne na severných orientáciách Vysokých Tatier a Západných Tatier.