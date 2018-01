Milan Pilip ohlásil svoju kandidatúru na post primátora Bardejova

Pilip chce kandidovať ako nezávislý za občiansku platformu myBardejov.

Bardejov 24. januára (TASR) – Svoju kandidatúru na post primátora mesta Bardejov v stredu ohlásil 37-ročný Milan Pilip, ktorý je aktuálne poslancom mestského zastupiteľstva. Zatiaľ je prvým známym kandidátom na túto funkciu pre jesenné komunálne voľby. Pilip chce kandidovať ako nezávislý za občiansku platformu myBardejov. Tá vznikla pred tromi rokmi a nominovala aj osem kandidátov na poslancov, medzi nimi je aj Milan Pilip. Informáciu poskytli TASR prostredníctvom tlačovej správy.



„Platforma začala fungovať po komunálnych voľbách 2014. Dnes je v nej niekoľko desiatok aktívnych ľudí, medzi ktorými sú odborníci na ekonomiku, životné prostredie, kultúru, územné plánovanie, odpadové hospodárstvo, ale aj známi bardejovskí aktivisti. Naše vízie sme sformulovali do tridsiatich bodov. Sú zhrnuté do piatich okruhov – práca, bývanie, relax, to celé prepojené dopravou, čo je štvrtý okruh, a riadené dobrou samosprávou, to je okruh piaty. Tieto vízie sú základom nášho budúceho volebného programu,“ uviedol Pilip.



Verejnosť o svojich víziách platforma doteraz informovala na stránkach vlastného občasníka myBardejov, v ktorom sa mohli vyjadrovať aj obyvatelia mesta. Ich zámerom je, aby išlo o verejný projekt, na ktorom sa bude podieľať čo najviac Bardejovčanov.



Platforma myBardejov vybrala zo svojich radov na kandidátku na post poslancov Ľubomíra Augustinského pre oblasť environmentalistika, architekta a priestorového plánovača Adama Dzambu, pre oblasť daňovníctva Máriu Ferkovú, kultúru a tretí sektor by mal na starosti Róbert Geci, Oliver Polyák chce zastrešovať podnikateľskú činnosť a ekonomiku, odpadové hospodárstvo zverili Alexandrovi Starinskému a záujem o poslanecký mandát má aj podnikateľ Jaromír Zdziebko.