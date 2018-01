Milan Sládek sa predstaví v Bratislave, oslávi tu aj životné jubileum

V dvoch autorských inscenáciách Dar a Andy & Basquiat, ktoré rámcujú umelcovu tvorbu medzi rokom 1969 a dneškom, sa Milan Sládek predstaví slovenským divákom na Malej scéne štyrikrát.

Bratislava 25. januára (TASR) – Svetoznámy mím Milan Sládek sa vracia do Bratislavy, v dňoch 28. februára až 3. marca sa v Divadle Malá scéna pri príležitosti jeho životného jubilea - 80 rokov uskutoční vystúpenie s názvom Milan Sládek - Jubileum.



V dvoch autorských inscenáciách Dar a Andy & Basquiat, ktoré rámcujú umelcovu tvorbu medzi rokom 1969 a dneškom, sa Milan Sládek predstaví slovenským divákom na Malej scéne štyrikrát.



Milan Sládek, rodák zo Streženíc v okrese Púchov (*23.2.1938), začínal prvú etapu svojej profesionálnej kariéry na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia v Prahe. Po príchode na Slovensko pôsobil v rokoch 1962-1968 v Bratislave na doskách divadla Malá scéna, vtedajšieho štúdia SND, kde vytvoril a uvádzal legendárne inscenácie Hrča, Únos do ticha (1963), Sólové pantomímy (1965), Komédia o bohatci a Lazarovi (1966), Komédia o Tobiášovi, Starinár (1967) a so študentmi VŠMU aj inscenáciu Zo života hmyzu. Po päťdesiatich rokoch sa na javisko Malej scény Sládek vracia, aby tu oslávil svoje osemdesiate narodeniny.



Inšpiráciou pre vznik inscenácie Dar v roku 1969 bolo spolunažívanie Československa so Sovietskym zväzom. Kefka, hlavný hrdina príbehu a autorove alter ego, sa nečakane stáva hrdým majiteľom podivného operenca. Stará sa oň bez toho, aby si vedel predstaviť, čo ho čaká, keď sa vták stane veľkým a mocným. Libreto a réžia sú dielom Milana Sládka, účinkujú Milan Sládek, Kelvin Kilonzo, Taro Sládek a Francesco Dámelio.



Jednoaktovka Andy & Basquiat sa nepokúša biograficky dokumentovať historický význam stretnutia dvoch umelcov, ktorí spolu namaľovali 130 obrazov, je to skôr anekdotická reflexia na stretnutie rôznych svetov dvoch umeleckých gigantov.



Informáciu pre TASR poskytol manažér Juraj Benčík.