Milovníci paličkovanej čipky sa stretnú na festivale v Rakoviciach

Krakovany/Rakovice 9. mája (TASR) – Počas víkendu 11. a 12. mája bude medzi obcami Krakovany a Rakovice s medzizastávkou v Piešťanoch premávať autobusová kyvadlová doprava a prevážať účastníkov Festivalu paličkovanej čipky. Po predchádzajúcich troch ročníkoch v Krakovanoch sa organizátor, občianske združenie Bábence, spojil s rakovickou strednou odbornou školou a spolu pripravili podujatie s výstavami, módnou prehliadkou, ale najmä kurzmi a seminármi pre pokročilých i začínajúcich čipkárov a čipkárky.



Na podujatie sa prihlásili popri slovenských účastníčkach aj hostia z ďalších desiatich krajín, aby prezentovali vytváranie jemnej krásy podľa ich domovských tradícií, vymenili si skúsenosti a naučili sa nové techniky. Inšpiráciou im môže byť aj výstava prác Dariny Lichnerovej z Modry, ktorá je uznávanou čipkárkou a tkáčkou. Ďalšími výstavami v Rakoviciach budú Vajnorské vtáčiky a aj súťažná výstava Časy nedávno minulé. Práce do súťaže zhotovili čipkárky zo Slovenska a Čiech, uskutoční sa aj hlasovanie divákov. V múzeu Za Krakovskú bránu v Krakovanoch bude výstava Liptovská čipka. Semináre budú na tému Liptovská a krakovianska paličkovaná čipka. Zážitok z festivalu posilní aj gastroponuka tradičných jedál starých mám.



Festival vznikol v Krakovanoch pôvodne ako výstava so snahou ukázať prácu miestnych žien, ktoré sa snažia zachovať raritnú paličkovanú čipku, postupne sa rozrástol do medzinárodného podujatia. Krakovianska paličkovaná čipka je svetový unikát.



"Čipka sa paličkuje všade inde so štyrmi paličkami, krakovianska s piatimi. Dá sa povedať, že je to vysoká škola paličkovania, pretože paličkárka si sama musí navrhnúť vzor, rozpočítať, vymyslieť, upaličkovať, a ešte je unikátna tým, že keď sa na ňu pozriete, nepôsobí ako paličkovaná čipka, vyzerá skôr ako niečo tkané alebo vyšívané a je veľmi pestrofarebná, tak ako sú pestrofarebné kroje v Krakovanoch a blízkom okolí," povedala pre TASR zakladateľka podujatia Daniela Piscová.