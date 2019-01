Mimoriadna situácia naďalej trvá v deviatich obciach v Žilinskom kraji

Hasiči pokračovali v odstraňovaní následkov snehovej kalamity na Orave aj v pondelok.

Žilina 22. januára (TASR) - Mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou naďalej trvá v deviatich obciach v Žilinskom kraji. TASR o tom v utorok informoval vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý.



Konkrétne ide o Terchovú v okrese Žilina, Mútne a Oravskú Lesnú v okrese Námestovo, Starú Bystricu v okrese Čadca, Švošov v okrese Ružomberok, Jakubovany, Partizánsku Ľupču, Konskú a Žiar v okrese Liptovský Mikuláš.



Podľa hovorkyne Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzany Farkasovej pokračovali hasiči v odstraňovaní následkov snehovej kalamity na Orave aj v pondelok (21.1.). "Približne 25 hasičov s 15 kusmi techniky sa sústreďovalo v obci Oravská Lesná. Na pomoc do Novej Bystrice boli vyslaní hasiči z Čadce," uviedla.



Mimoriadnu situáciu v súvislosti so snehovou kalamitou vyhlásili minulý týždeň v Žilinskom kraji na území okresov Námestovo, Čadca, Kysucké Nové Mesto a v ďalších vyše 30 obciach. Pomoc v zasiahnutých obciach poskytli okrem profesionálnych a dobrovoľných hasičov aj vojaci či polícia. Na zhadzovanie snehu z preťažených stromov na hornej Orave hasiči prvýkrát v histórii využili vrtuľník.