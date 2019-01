Ministerstvo kultúry podporí v Levoči tlačiareň pre nevidiacich

Ministerka Ľubica Laššáková (Smer-SD) prisľúbila finančnú pomoc počas návštevy knižnice vo štvrtok (17.1.) v rámci výjazdového rokovania vlády v Levoči.

Bratislava 19. januára (TASR) – Slovenská knižnica pre nevidiacich (SKN) Mateja Hrebendu v Levoči dostane od Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 96.000 eur na nákup nového tlačiarenského stroja na knihy v Braillovom písme. Rezort i knižnica o tom informujú na svojich weboch.



Ministerka Ľubica Laššáková (Smer-SD) prisľúbila finančnú pomoc počas návštevy knižnice vo štvrtok (17.1.) v rámci výjazdového rokovania vlády v Levoči. "Riaditeľa knižnice Františka Hasaja som informovala, že rezort kultúry počíta s dotáciou vo výške 96.000 eur, ktorá bude určená na kúpu nového tlačiarenského stroja," uviedla Laššáková.



Nový stroj knižnica nevyhnutne potrebuje. "Súčasné dve nórske zariadenia sú permanentne vyťažené a starší stroj Norway 400 je už citeľne opotrebovaný," ozrejmili zástupcovia SKN. Knižnica tento rok oslávila 70 rokov svojej existencie. Unikátna inštitúcia má vo svojom knižničnom fonde približne 7000 audio titulov a zhruba 3500 kníh v Braillovom písme. Ľuďom so zrakovým postihnutím je v súčasnosti k dispozícii aj digitálna knižnica, v ktorej rozširujúcom sa archíve nájdu 6600 kníh a časopisov.



Počas výjazdových rokovaní vlády (16. a 17.1.) vládny kabinet schválil akčné plány na podporu okresov Snina a Levoča, ktoré patria do zoznamu najmenej rozvinutých regiónov. "Materiál akcentuje aj podporu regionálnej kultúry," pripomína rezort.



V oboch okresoch boli finančným príspevkom podporené viaceré folklórne súbory, ministerka rokovala aj o stave rekonštrukcie Spišského hradu. "Na prvú etapu projektu, ktorá sa začala v septembri 2018 a jej ukončenie by nemalo trvať viac než 18 mesiacov, vyčlenilo MK z mimorozpočtových zdrojov jeden milión eur," pripomenul rezort kultúry. Úvodná fáza rekonštrukcie ráta so záchrannou najcennejších architektonických prvkov a prácami, týkajúcimi sa inžinierskych sietí.