Bratislava 10. februára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR hľadá vedenie do fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. A to na post generálneho a medicínskeho riaditeľa. Informuje o tom rezort na svojom webe, prihlášky možno podať do 27. februára. Nemocnici v súčasnosti šéfuje Imrich Matuška, medicínskym riaditeľom je Zoltán Danczi.



V štátnych nemocniciach funguje takzvaná Rada riaditeľov, zložená je z generálneho, ekonomického a medicínskeho riaditeľa. Ide o kolektívny riadiaci orgán. Ministerstvo zdravotníctva chce spomínaným krokom "posilniť zodpovednosť a priniesť vyššiu mieru kontroly".