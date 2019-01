Minulý rok bol na Ľubovnianskom hrade veľmi náročný, ale vydarený

Medzi návštevníkmi prevládali Slováci, za nimi nasledujú Poliaci, Česi, rusky hovoriaci turisti a hostia z pobaltských krajín.

Stará Ľubovňa 18. januára (TASR) – Minulý rok navštívilo Hrad Ľubovňa na severe Spiša viac ako 195.000 platiacich turistov. Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík konštatoval, že vlaňajšok bol pre múzejníkov mimoriadne náročný, najmä v súvislosti s veľkou obnovou paláca Lubomírskych, ale aj veľmi vydarený.



"Návštevnosť bola porovnateľná s rokom 2017, zaznamenali sme len minimálny pokles, možno aj preto, že sme mali jednu z hlavných expozícií zatvorenú. Aj napriek tomu bol pre nás minulý rok veľmi úspešný, pretože prišlo na hrad i do skanzenu naozaj veľké množstvo návštevníkov. Keď to porovnám s obdobím spred 15 – 20 rokov, tak sa nám počet turistov viac ako strojnásobil, takže sme veľmi spokojní," konštatoval Mikulík.



Medzi návštevníkmi prevládali Slováci, za nimi nasledujú Poliaci, Česi, rusky hovoriaci turisti a hostia z pobaltských krajín. "V hojných počtoch chodili rodiny s deťmi, z čoho sa veľmi tešíme a čo ja chválim, že rodičia berú svoje deti po slovenských pamiatkach, jaskyniach a kúpeľoch," zdôraznil riaditeľ s tým, že najviac zaujali Hradné slávnosti, ktoré počas troch dní v závere júla navštívilo takmer 10.000 ľudí. Veľkej obľube sa tešil aj hradný muzikál, ktorý si prišli počas jedného týždňa pozrieť tisícky ľudí.



"Aj teraz opäť očakávame úspešný rok a ak sa nám podarí získať od Prešovského samosprávneho kraja zdroje na ukončenie rekonštrukcie paláca Lubomírskych, tak v roku 2020 by mohla byť návštevnosť ešte vyššia, pretože vtedy ho plánujeme znovu otvoriť," dodal Mikulík. Zároveň prezradil, že rok 2019 sa bude niesť v znamení žien Hradu Ľubovňa. Pripravujú rôzne novinky, expozície, hradné slávnosti či hradný muzikál, pričom vo väčšine prípadov budú hrať hlavnú rolu ženy, ktoré boli v minulosti súčasťou hradu. "Okrem iného by sme v spolupráci s poľskými a maďarskými kolegami chceli vystaviť aj vzácne šperky či súčasti odevu kráľovien. Plánujeme tiež v apríli vydať nulovú eurobankovku, chystáme opäť aj koncerty a pracujeme na jednej veľkej veci, v lete by sme chceli predstaviť vlastný parfum Hradu Ľubovňa," upozornil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea.