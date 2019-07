Minulý týždeň šoférovalo na cestách Košického kraja 40 opitých vodičov

Cez víkend policajti odhalili šiestich vodičov pod vplyvom alkoholu, z toho jeden spôsobil dopravnú nehodu. Traja šoférovali aj napriek zákazu.

Košice 8. júla (TASR) – Polícia na cestách Košického kraja uplynulý týždeň odhalila 40 vodičov pod vplyvom alkoholu. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, nezodpovedných šoférov umiestnili do cely policajného zaistenia.



Na úseku cestnej premávky policajti zistili celkovo 1373 priestupkov. Pätnásť vodičov malo v dychu viac ako jedno promile. KR PZ Košice zaznamenalo 34 dopravných nehôd, z toho sedem bolo spôsobených pod vplyvom alkoholu. Päť nehôd bolo s účasťou chodca.



Policajti okrem iného venovali zvýšenú pozornosť aj vodičom motocyklov. „Za uplynulý 27. týždeň skontrolovali takmer 230 vodičov motocyklov, pričom v piatich prípadoch bola za porušenie pravidiel uložená bloková pokuta a taktiež zistili osem správnych deliktov držiteľov motocyklov. Ani u jedného z kontrolovaných vodičov motocyklov nebolo zistené požitie alkoholických nápojov,“ spresnila Mésarová.



Počas uplynulých voľných dní sedem vodičov šoférovalo pod vplyvom alkoholu, šiesti z nich s pozitívnou hodnotou nad jedno promile. Rekordérom bol Košičan, ktorý v piatok (5. 7.) na Bajzovej ulici v Košiciach pri cúvaní opakovane narazil do zaparkovaného auta. Z miesta nehody sa snažil ujsť, prekazil mu to svedok udalosti. Policajti mu v dychu zistili viac ako tri promile. V rovnaký deň bez vodičského oprávnenie a s 2,29 promile alkoholu v dychu polícia zastavila aj šoféra medzi obcami Šemša a Hodkovce v okrese Košice-okolie.



„Všetci nezodpovední vodiči boli zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia. Za jazdu pod vplyvom alkoholu nad jedno promile už čelia obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok,“ uzavrela Mésarová.