Mláďatá zastrelenej medvedice Ingrid sú dočasne v bojnickej zoo

Bojnice 22. mája (TASR) - Mláďatá od medvedice Ingrid, ktorú vlani odstrelili poľovníci v Liptovskej Kokave, ošetrovatelia dočasne presunuli do výbehu v Národnej zoologickej záhrade Bojnice. Spolu s nimi i ďalšie medvieďa, ktoré zoo prijala rovnako vlani z Národného parku Veľká Fatra. Medvieďatá sa doposiaľ nachádzali v zázemí zoo, informovala v utorok jej hovorkyňa Simona Kubičková.



"Tri mladé medvede, ktoré ošetrovatelia familiárne nazvali Feďo, Kubo a Žofka, môžu návštevníci vidieť vo výbehu v centrálnej časti. Striedajú sa tam s troma staršími medveďmi, ktoré výbeh doteraz obývali sami," uviedla Kubičková.



Medvieďatá sú podľa nej už dosť veľké na to, aby pre ne pachy starších jedincov neboli stresujúce a môžu sa tak s nimi striedať v expozícii. "Medvede aj týmto spôsobom privykáme, aby boli zvyknuté na návštevníkov, ak im koordinátor nájde nové umiestnenie v niektorej inej zoo a neboli potom stresované z veľkého množstva ľudí. Koordinátor nám zatiaľ odporúčanie na presun do iného zariadenia nedal, čakáme na jeho vyjadrenie," ozrejmila.



Medvede si zvykajú na nové prostredie a podmienky. Podľa zoo reagujú veľmi dobre a tak návštevníci môžu sledovať ich hry vo výbehu. V súčasnosti tak môžu vidieť v jednom výbehu tri medvede a v druhom sa striedajú dve trojice.



"Tohtoročné mláďatá, ktoré zoo prijala, sa nachádzajú v zázemí, kde sa o nich starajú ošetrovatelia a darí sa im dobre. Ich ďalšie umiestnenie budeme takisto riešiť s koordinátorom," dodala hovorkyňa bojnickej zoologickej záhrady.



K odstrelu medvedice Ingrid z noci na 2. júna 2017 pristúpili poľovníci po tom, ako o jej mimoriadny odlov v intraviláne obce požiadal zástupca Liptovskej Kokavy. Rozhodnutie vtedy vydal Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši.



Medvedica sa spolu so svojimi dvoma mláďatami pohybovala v obci. Podľa ochranárov tiež Ingrid priviedla na svet mláďatá nezvykle skoro a postupne sa z nich mali stávať typické kontajnerové medvede, preto ich matke odobrali. Tej sa pred jej odstrelom mali pokúšať nájsť nový domov. Odstrel medvedice skúmala i pracovná komisia zriadená ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom, ktorá pri zásahu našla niekoľko pochybení a nedostatkov. Na druhej strane zdôraznila, že správanie medvedice predstavovalo pre verejnosť hrozbu. Jej mláďatá priviezli do Bojníc pracovníci Štátnej ochrany prírody SR krátko po jej odstrele.