V bratislavskej zoo pribudli mláďatá oryxa a lamy

Bratislava 23. februára (TASR) – Mláďatá oryxa arabského a lamy krotkej sú prvými prírastkami bratislavskej zoo v aktuálnom kalendárnom roku. Samička oryxa sa narodila v sobotu 2. februára a lama krotká v utorok 5. februára. TASR o tom informovala Zuzana Chalupová z oddelenia vzdelávania a marketingu Zoo Bratislava.



"Otec mláďatka oryxa arabského, Thiory, pochádza zo ZOO Thoiry vo Francúzsku, matka Blueberry je zo ZOO Jardin des Plantes Paris. Pôrod prebehol bez komplikácií, Blueberry sa o mláďa veľmi dobre stará," priblížila Chalupová.



Prvý týždeň bola samica s mláďatkom v maštali, oddelená od stáda, počas druhého týždňa chodili spolu do výbehu na krátky čas, aby si mláďa zvyklo na prostredie a naučilo sa chodiť dnu do maštale na zavolanie chovateľov. "Od tretieho týždňa života mláďaťa sú spolu s matkou spojení s ostatnými členmi stáda a obaja chodia von na dlhší čas, takže návštevníci ich budú môcť vidieť vo výbehu," dodala Chalupová.



Ako ozrejmila, oryx arabský je púštna antilopa, prispôsobená na život v drsných, suchých podmienkach. Oryxy boli vo voľnej prírode začiatkom 70. rokov 20. storočia následkom nadmerného lovu vyhubené. Chovné záchranné programy a postupný návrat jedincov zo zoo do voľnej prírody stabilizoval divoké populácie.



V prípade mláďatka lamy krotkej sa podľa Chalupovej ešte nedá povedať, či ide o samca alebo samičku. "Otcom je náš chovný samec Bogyó a matkou samica Nieves. Pretože je mláďatko celé bielo sfarbené, chovatelia mu dali meno Snowy. Pôrod prebehol bez komplikácií úplne prirodzene a mláďatko je veľmi aktívne," opísala.



Lamy, blízke príbuzné tiav, žijú v háremových skupinách s dominantnou pozíciou samca. Približne pred 6000 rokmi boli lamy v Južnej Amerike zdomácnené. Dodnes sa často chovajú ako domáce zvieratá na mäso, srsť alebo nosenie ťažkého nákladu.