Mladí folkloristi sa môžu prezentovať na súťaži Zvonky

Nitra 5. februára (TASR) - Detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti majú ešte niekoľko dní na to, aby sa prihlásili do postupovej súťaže Zvonky. Posledný termín podávania prihlášok je štvrtok 8. februára.



Ako informoval organizátor podujatia, ktorým je Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre, prehliadka hudobného folklóru detí Zvonky je základným stupňom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Vidiečanova Habovka. Mladí folkloristi budú súťažiť v kategóriách detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci, spevácke duá a sólisti inštrumentalisti.



Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, zručností i umelecký a odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru. „Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky kolektívy a sólisti, ktorí sú členmi niektorého detského folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia samostatne, vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál,“ uvádza sa v propozíciách súťaže.



Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota, ktorá ich zaradí do zlatého, strieborného a bronzového pásma. „Okrem toho sa určuje aj priamy postup do vyššieho kola v každej kategórii. Dátum konania súťaže Zvonky je 1. marca v KOS v Nitre,“ pripomenuli organizátori.