Mladík (18) chcel falošných 1500 eur vymeniť v Národnej banke za pravé

Žilina 28. marca (TASR) – Tridsať falošných päťdesiateurových bankoviek chcel v uplynulých dňoch vymeniť za pravé 18-ročný mladík z okresu Žilina v pobočke Národnej banky Slovenska (NBS) v Žiline. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.



Doplnila, že 12 kusov bolo so sériovým číslom EO1181075457 a 18 kusov so sériovým číslom EO1181075484. "Mladík chcel vymeniť bankovky za pravé s vedomím, že sú falzifikáty. Podľa odborného posudku NBS boli bankovky označené za menej podarený falzifikát so stupňom kvality vyhotovenia 4," uviedla krajská policajná hovorkyňa.



Vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Žiline obvinila mladíka zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a je stíhaný na slobode.