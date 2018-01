Mladík oslavoval Silvestra: Odmietol opustiť dom, v ktorom sa ocitol

Dôchodcovia sa nevítaného hosťa nevedeli zbaviť, preto privolali policajtov, ktorí ho umiestnili do cely policajného zaistenia.

Levice 4. januára (TASR) – Levickí policajti riešili kuriózny prípad, ktorý sa stal ešte počas silvestrovskej noci. Mladý muž z Bratislavy, ktorý prišiel oslavovať príchod Nového roka na chatu v obci Horná Seč v Levickom okrese, sa 1. januára ráno ocitol v cudzom dome, z ktorého odmietal odísť.



Podľa slov nitrianskej krajskej policajnej hovorkyne Boženy Bruchterovej sa muž ešte o polnoci opil a potom sa stratil. „Pravdepodobne dezorientovaný z neznámeho prostredia a pod vplyvom alkoholu na Nový rok ráno pred piatou hodinou zabúchal na dvere dôchodcom. Otvorila mu 72-ročná pani v domnienke, že sa domov vrátil jej vnuk. Keď ale uvidela, že vonku stojí neznámy mládenec, chcela dvere zatvoriť. To už ale nestihla, pretože mladík ju vtlačil do vnútra a ani na naliehanie domácich nechcel odísť,“ uviedla Bruchterová.



Dôchodcovia sa nevítaného hosťa nevedeli zbaviť, preto privolali policajtov, ktorí ho umiestnili do cely policajného zaistenia. „Nebolo ho možné vypočuť, pretože bol pod vplyvom alkoholu. Mladík si na svoje vyčíňanie nepamätal a veľmi sa hanbil. Na druhý deň sa dôchodcom ospravedlnil. Zhodou náhod bolo aj to, že vnuk poškodenej sa volal tak isto ako nočný návštevník. Napokon 22-ročný mladík na polícii celé svoje konanie oľutoval, vysvetľoval aj to, že sa svojim kamarátom stratil a dôsledkom vypitého alkoholu si pomýlil dom,“ doplnila Bruchterová.