Mladíka, ktorý mal útočiť sekerou v Kotešovej, vzal súd do väzby

Žilina 3. novembra (TASR) - Mladíka spájaného s útokom sekerou v Kotešovej pri Bytči, po ktorom prišla o život 70-ročná žena, vzal v sobotu sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Žiline do väzby. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Milan Cisarik.



"Dôvodom väzby je obava z úteku obvineného, ako aj obava z pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie o väzbe zatiaľ nie je právoplatné, obvinený si ponechal lehotu na podanie sťažnosti," uviedol ďalej Cisarik.



Dvadsaťštyriročný Samuel z okresu Topoľčany čelí obvineniam z obzvlášť závažného zločinu vraždy, zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečinu porušovania domovej slobody. Mladík mal vo štvrtok 1. novembra ráno najskôr fyzicky napadnúť muža v rodinnom dome, kde mal zároveň rozbiť sklenenú výplň vchodových dverí. Muž, ktorého mal napadnúť, utrpel zranenia s bližšie neurčeným časom liečenia. Po prvom útoku mal obvinený mladík neoprávnene vojsť do ďalšieho rodinného domu v obci a v jeho jedálni mal sekerou, ktorú mal zobrať z dvora rodinného domu, napadnúť majiteľa.



"Útokom sekerou miereným na oblasť hlavy spôsobil mužovi zranenie s bližšie neurčeným časom liečenia. Následne pravdepodobne na dvore rodinného domu napadol sekerou 70-ročnú dôchodkyňu. Úderom do oblasti hlavy spôsobil žene ťažké zranenie, ktorému po prevoze do nemocnice podľahla," doplnila žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Polícia útočníka podľa nej zadržala ihneď po čine.