Mlyn v Jelke je znovu otvorený, realizovali na ňom viaceré opravy

Celkové náklady na rekonštrukciu mlyna na strane Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) boli 144.000 eur a samospráva Jelky vložila do revitalizácie 215.000 eur.

Jelka 23. mája (TASR) – Vodný kolový mlyn v Jelke (okres Galanta), ktorý pre návštevníkov nebol pre práce dostupný od júla minulého roka rovnako ako priľahlý skanzen, ktorého rekonštrukciu si zobrala na plecia obec Jelka, je po roku opäť otvorený, a to od 18. mája. Boli tam realizované viaceré rekonštrukčné práce. TASR o tom informoval Michal Takács, riaditeľ Vlastivedného múzea v Galante, ktoré je spravovateľom mlyna a jeho expozície.



Celkové náklady na rekonštrukciu mlyna na strane Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) boli 144.000 eur a samospráva Jelky vložila do revitalizácie 215.000 eur. „Z vyššej sumy sa revitalizovalo okolie mlyna, prerobil sa bývalý skanzen, takže bola vybudovaná veľká drevená stodola, kde sú umiestnené a vystavené poľnohospodárske nástroje, ktoré boli pozbierané na území obce. Tiež sa vybudovali sociálne zariadenia, priestory pre lektorov, ktorí robia sprievod v mlyne, aby sa to dalo celý rok prevádzkovať, vykurované priestory,“ dodal Takács.



Z druhej investície bola rekonštruovaná pôvodná podoba strechy a strešnej konštrukcie, kompletne rekonštruovali vodné koleso mlyna a vonkajšie plochy, ako je prístupová lávka a most okolo mlyna. Vo vnútri bola realizovaná kompletná rekonštrukcia elektronického zabezpečovacieho systému a protipožiarneho systému, boli aplikované protipožiarne nátery vnútornej časti mlyna a nainštalovali aj kamerový systém. Vybudovali a namontovali tiež nové výstavné vitríny, kompletne bol rekonštruovaný mechanizmus samotného mlyna a vymenili aj remene, keďže tieto časti boli opotrebované.



Obnova sa uskutočnila v rámci projektu Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne, realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti.



Trojpodlažný vodný mlyn na brehu Malého Dunaja navštívi ročne v turistickej sezóne okolo 9000 návštevníkov. Z pôvodného lodného mlyna z konca 19. storočia bol prestavaný na kolový v roku 1905. Predchádzajúca rekonštrukcia bola v roku 1995. Patrí medzi technické pamiatky Slovenska, je považovaný za stredoeurópsku raritu. Funkčný bol až do roku 1951, jeho dnešní návštevníci tak môžu získať presnú predstavu, ako zariadenie fungovalo. Mlyn je súčasťou Vlastivedného múzea v Galante, ktoré každoročne pripravuje na sv. Juraja Deň vysunutých expozícií v Jelke a tiež v Dome ľudového bývania v Matúškove.