Aplikácia North Slovakia uľahčí orientáciu hostí v Žilinskom kraji

Mobilná aplikácia prihliada na záujmy a potreby návštevníka.

Žilina 4. októbra (TASR) – Informácie o atraktívnych lokalitách, podujatiach či trasách na turistiku v Žilinskom kraji ponúka návštevníkom mobilná aplikácia North Slovakia, ktorú predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová predstavila vo štvrtok na tlačovej konferencii v Žiline.



"Chceme aj prostredníctvom aplikácie prilákať viac návštevníkov. Vidíme, že čím viac marketingu sa zapája do cestovného ruchu, tým sú efekty viditeľnejšie. Verím, že to pomôže pritiahnuť ľudí, lebo ponuka aktivít v regióne bude väčšia. Zároveň je to spôsob skvalitnenia samotnej návštevy," povedala Jurinová.



Mobilná aplikácia vznikla v dielni Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj, ktorá na jej tvorbe spolupracovala s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) Kysuce, Malá Fatra, Rajecká dolina, Orava, Turiec-Kremnicko a Región Liptov. Podľa výkonnej riaditeľky KOCR Ivety Chabadovej stálo vytvorenie aplikácie zhruba 20.000 eur.



Doplnila, že aplikácia prihliada na záujmy a potreby návštevníka. "Keď niekto chce prísť do kraja, je potrebné, aby sa ubytoval a dobre sa najedol. Aplikácia poskytuje ubytovacie možnosti s miestom, adresou, lokalitou, kde sa nachádzajú. Návštevníka bezpečne dovedie na miesto určenia. Ponúka gastronomické služby, rôzne atraktivity kraja, aktuálne podujatia. Ďalej rôzne kultúrne, historické pamiatky alebo iné možnosti využitia a trávenia voľného času," uviedla Chabadová.



Názov North Slovakia podľa Jurinovej napovedá, že aplikácia má byť ľahko použiteľná aj pre zahraničných turistov. "Pravidelná aktualizácia bude zahŕňať nielen pridávanie ďalších zaujímavých miest, ale aj postupný preklad do anglického jazyka. Rovnocenné údaje ako samotná aplikácia ponúka jej internetová verzia," podotkla predsedníčka ŽSK.



"Je potešujúce, že v rámci zisťovania štatistických údajov Žilinský kraj dosiahol v prvom polroku 2018 prvenstvo v počte prenocovaní v rámci celého Slovenska. Predbehli sme aj Bratislavský kraj. Ale dôležité je povedať, že aj počet návštevníkov je opäť stúpajúci v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Turizmus a cestovných ruch sa rozvíja v našom kraji veľmi dobre a v tomto trende chceme pokračovať," dodala Jurinová.