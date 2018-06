Modernizácia autobusovej stanice v Nitre bude hotová do konca roka

Nitrianska autobusová stanica je v prevádzke od roku 1978. Počas prvej etapy modernizácie boli kompletne zmodernizované dva prístrešky, pod ktorými sa nachádza osem nástupíšť.

Nitra 20. júna (TASR) – Modernizácia autobusovej stanice v Nitre sa dostáva do záverečnej štvrtej etapy. Tá sa začne 1. júla a v rámci nej budú zmodernizované nástupištia určené pre diaľkové linky. Tri roky trvajúcu modernizáciu nitrianskej stanice plánuje Arriva zavŕšiť a odovzdať do užívania do konca tohto roka.



„V súčasnosti sú už dokončené práce na tretej etape modernizácie autobusovej stanice v Nitre. V rámci nej sme spevnili betónové plochy, zmodernizovali prístrešok určený pre komerčné linky a vybudovali výstupište pre diaľkové linky. Po dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu sprístupníme na budúci týždeň pre cestujúcich betónové plochy určené na výjazd z autobusovej stanice,“ povedala Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločnosti Arriva Slovensko.



V rámci štvrtej etapy bude dopravca modernizovať nástupištia 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 6B. Nástupištia 2 až 6B dočasne presunie na odstavnú plochu autobusov, ktorá sa nachádza medzi autobusovou a železničnou stanicou. Číslovanie dočasne zriadených nástupíšť sa zhoduje s pôvodným označením. Najfrekventovanejšie nástupištia diaľkových liniek 1A, 1B a 1C v smere na Bratislavu zostávajú na novovybudovaných priestoroch autobusovej stanice a budú spadať pod nástupište č. 15 a č. 17. Dopravca zároveň upozorňuje cestujúcich, že z uvedených diaľkových nástupíšť budú odchádzať aj niektoré linky prímestskej dopravy. „Vzhľadom na to, že modernizácia diaľkových nástupíšť bude prebiehať počas plnej prevádzky autobusovej stanice, prosíme cestujúcu verejnosť o pochopenie a trpezlivosť,“ požiadala Helecz.



Nitrianska autobusová stanica je v prevádzke od roku 1978. Počas prvej etapy modernizácie boli kompletne zmodernizované dva prístrešky, pod ktorými sa nachádza osem nástupíšť. V rámci druhej a tretej etapy odovzdala Arriva do užívania ďalšie tri zmodernizované prístrešky. Komfort cestujúcich výrazne zvýšila inštalácia elektronických tabúľ s informáciami o odchodoch, príchodoch, či meškaniach autobusov a hlavný informačný panel. Súčasne s modernizáciou sa uskutočnila aj potrebná a rozsiahla modernizácia desaťročia starých inžinierskych sietí. Cestujúci majú k dispozícii aj čakáreň v novej zmodernizovanej časti autobusovej stanice v blízkosti novopostavenej budovy so sociálnymi zariadeniami a úschovňou batožín.