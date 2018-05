Modernizácia električkových tratí v Košiciach pokračuje podľa plánu

Riaditeľ košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefan Bálint uviedol, že stavebné práce pokračujú podľa plánu, počasie im praje a na stavbe nedošlo k žiadnym komplikáciám.

Košice 3. mája (TASR) - Práce na modernizácii električkových tratí (MET) pokračujú podľa plánu. V rámci štvrtkového kontrolného dňa sa riaditeľ Magistrátu mesta Košice Pavol Lazúr zaujímal o to, ako prebiehajú práce na jednom z kľúčových košických dopravných uzlov - okružnej križovatke Moldavská - Trieda SNP - Alejová.



Riaditeľ košického závodu spoločnosti Eurovia SK Štefan Bálint uviedol, že stavebné práce pokračujú podľa plánu, počasie im praje a na stavbe nedošlo k žiadnym komplikáciám.



"V úseku od Steel Arény až po Moldavskú cestu máme urobené koľajové spodky, čo najskôr sa chceme pustiť do električkového zvršku. Od parkovacieho domu je úsek veľmi slušne rozpracovaný, dnešným dňom sa tam púšťame do koľajového zvršku, pri Steel Aréne nasadzujeme väčšie kapacity na ukončenie prác na koľajovom spodku. Čo sa týka samotnej okružnej križovatky, mali sme trochu problémy s plynármi, respektíve termínmi ukončenia ich prác na prekládke plynovodu. Dali nám už ale prísľub, že termíny upravia tak, ako boli pôvodne prisľúbené. Na križovatke sa už púšťame aj do malých kábelovodov, a to smerom k Bille i Steel Aréne. Nemáme teda žiadny problém, aby sme sa mohli naň vyhovárať," povedal Bálint.



Ako pokračoval, žiaden z termínov ukončenia prác na jednotlivých častiach stavby MET zatiaľ ohrozený nie je.



"Vieme, že po ukončení prác v zemi sem musíme nasadiť všetky dostupné kapacity. Investor - mesto Košice dobre hovorí, že všetky tieto práce tu treba sústrediť, ale v tejto etape sa to ešte nedá, a to dovtedy, kým nebudeme mať spravené všetky preložky sietí. Vieme, čo všetko nás čaká, a sme si toho plne vedomí," reagoval Bálint.



Podľa dopravného inžiniera Pavla Titla, ako aj riaditeľa úseku riadenia dopravy Dopravného podniku mesta Košice Romana Danka, obchádzkové trasy pre motoristov, ako aj náhradné trasy mestskej hromadnej dopravy, fungujú bez problémov.