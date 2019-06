Modernizácia Karloveskej radiály zmení i organizáciu dopravy v Lamači

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály sa začne 22. júna a potrvá do septembra 2020.

Bratislava 6. júna (TASR) - Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ovplyvní aj motoristov, ktorí na tranzit do centra hlavného mesta či Petržalky využívajú prejazd cez mestskú časť Bratislava-Lamač a napojenie na diaľničný privádzač v lokalite Záluhy. Na križovatke Lamačská cesta/Janka Alexyho bude organizácia dopravy upravená tak, že prednosť v jazde dostanú vozidlá smerujúce z Dúbravky, nie z Lamača ako doteraz.



"Opatrenie má čo možno najviac eliminovať zápchy v dôsledku zvýšenej premávky po Ulici Janka Alexyho," vysvetlil hovorca hlavného mesta SR Peter Bubla. Vodičom prichádzajúcim do mesta z Lamača či Záhorskej Bystrice odporúča magistrát využiť radšej vjazd na diaľnicu na križovatke Diamant v lokalite Bory. "Tí, ktorí budú cestovať z Lamača v smere na Patrónku, budú môcť aj ďalej v nezmenenej podobe využívať spojenie po Lamačskej ceste," dodal Bubla. Zmenený režim má platiť do skončenia sa prvých dvoch etáp modernizácie radiály do decembra 2019.



O prejazde cez Lamač počas rekonštrukcie radiály hovoril na štvrtkovej tlačovej konferencii aj starosta mestskej časti Lukáš Baňacký. Avizoval, že letné obdobie počas prvej fázy rekonštrukcie chcú v mestskej časti využiť na testovanie riešení, ktoré by mali prispieť nielen k väčšej plynulosti premávky na hlavných dopravných tepnách, ale mali by slúžiť aj na zamedzenie neželaného tranzitu cez komunikácie vnútri Lamača. "V najbližšom období zvoláme obyvateľov, ktorým vysvetlíme, aké opatrenia sme prijali, čo si od toho sľubujeme. Po letnom období tieto opatrenia vyhodnotíme a verím, že nájdeme trvalé riešenie na zamedzenie neželaného tranzitu cez mestskú časť," povedal Baňacký.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály sa začne 22. júna a potrvá do septembra 2020. Rozdelená bude na viacero etáp. Mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom prác – konzorciom firiem DK Radiála, za 65,1 milióna eur s DPH. V dôsledku prác bude nasledujúce mesiace na viacerých miestach Karlovej Vsi a Dúbravky obmedzená doprava vrátane výluky električiek.