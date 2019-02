Modernizácia letiska v Bratislave zvýši hlučnosť v blízkych lokalitách

Vedľajšia vzletová dráha 04-22 bude v období od 15. februára až do 1. júna uzavretá z dôvodu inštalácie novej svetelnej približovacej sústavy a v používaní bude len hlavná dráha.

Bratislava 4. februára (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave bude počas nasledujúcich viac ako troch mesiacov používať iba hlavnú vzletovú dráhu 13-31. Okrem iného to spôsobí zvýšenie hlučnosti v niektorých blízkych mestských častiach a obciach, nad obydliami týchto sídel sa totiž zvýši počet preletov.



"Ospravedlňujeme sa obyvateľom mestských častí Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory, obcí Most pri Bratislave, Miloslavov, Malinovo, Zálesie a iných za výskyt zvýšeného leteckého hluku v ich okolí v období od polovice februára do začiatku júna," uviedla v tejto súvislosti hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



Ako ozrejmila, vedľajšia vzletová dráha 04-22 bude v období od 15. februára až do 1. júna uzavretá z dôvodu inštalácie novej svetelnej približovacej sústavy a v používaní bude len hlavná dráha. "Ide o najdlhšie uzavretie vedľajšej dráhy za posledné desiatky rokov," pripomenula hovorkyňa.



Uzavretie vedľajšej dráhy 04-22 bude pre niektoré sídla zasa znamenať zníženie hluku. Keďže spomínaná dráha sa používa na vzlety a pristátia letov nad oblasťami Ivanka pri Dunaji či Bratislava-Ružinov, Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Podunajské Biskupice, obyvatelia týchto častí prelety lietadiel nad svojimi bytmi a domami nezaznamenajú.



Rekonštrukcia svetelnej približovacej sústavy na dráhe 04-22 je vynútenou investíciou z dôvodu výstavby diaľnice D4 v okolí letiska.