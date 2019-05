Modranský piknik oživil zlatú éru minulého storočia

Pomalá hudba zo šelakových platní, elegantné dámy a páni pohupujúci sa v rytme swingu - aj takýto obraz sa naskytol na lúke Otčenáška v letovisku Harmónia.

Modra 11. mája (TASR) - Stovky záujemcov zavítali v sobotu popoludní na tradičný Modranský piknik. Konal sa v letovisku Harmónia, kde ožilo obdobie prvej polovice 20. storočia prezývané aj zlatá éra.



"Zlatá éra, ako sa obdobie prvej polovice 20. storočia nazýva, bolo plné noblesy, elegancie a vybraného správania. Ženskú módu ovplyvňovala téma emancipácie a ženských práv v oblastiach, ktoré dovtedy ovládali muži. Pripravili sme pre hostí dobovú módnu prehliadku z rokov 1914 až 1945. Originály odevov, ktoré sa zachovali z tohto obdobia, predviedla skupina Prvorepubliková móda aj s výkladom z dobových módnych žurnálov," povedala pre TASR riaditeľka Kultúrneho centra Modra Marcela Kvetková. Ako pokračovala, išlo už ôsmy ročník Modranského pikniku a organizátori v ňom mienia pokračovať aj v budúcom roku. "Jediné, čoho sme sa obávali, bolo počasie. Aj na nepriaznivé sme boli pripravení postavenými stanmi na lúke," dodala Kvetková.



Pomalá hudba zo šelakových platní, elegantné dámy a páni pohupujúci sa v rytme swingu alebo diskutujúci o polovážnych témach, hrajúce sa deti, rozložené deky, ležadlá a piknikové koše - aj takýto obraz sa v sobotu naskytol na lúke Otčenáška v letovisku Harmónia. "Tento rok sme pripravili aj dobový hudobný program - foxtrot, tango a swing hral Maroš Schmidt z originálnych šelakových gramoplatní. Návštevníci si mohli vypočuť aj hudbu 20. až 40. rokov v podaní trojice dám z Paper Moon Trio a klavírneho sprievodu Petra Tarkaya k nemému filmu," dodala Kvetková. Na lúke sa jazdilo na bicykloch z uvedeného obdobia a so záujmom sa stretla slávnostná jazda prvého československého auta Tatra Prezident z roku 1897, ktorého majiteľom je Ladislav Csengel.



Súčasťou dobovo ladeného sprievodného programu bola aj burza vinylových platní. Rodiny s deťmi si mohli vyrobiť hmyzí domček spoločne so združením Permavia alebo sa zahrať skautské hry v prírode so skautským zborom Fénix či pozrieť si bábkové divadlo.



História letoviska Harmónia sa začala písať v roku 1888, kedy bola postavená prvá vila – Vila Harmónia. Dovtedy tu boli lesy, sady a lúky, ktoré výletníci vyhľadávali pre čarovné zákutia a zdraviu prospešný vzduch. V roku 1914 už stálo v Harmónii 25 víl a niektoré z nich si účastníci pikniku mohli pozrieť osobne v rámci komentovanej prehliadky.