Moldava nad Bodvou plánuje zaviesť systém prestupného bývania

Moldava nad Bodvou má takmer 10.400 obyvateľov, prevažne v jej štyroch lokalitách žije okolo 2500 Rómov.

Moldava nad Bodvou 10. júla (TASR) – Mesto Moldava nad Bodvou v okrese Košice-okolie chce zaviesť systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania. Schválili to poslanci mestského zastupiteľstva na svojom utorkovom (9. 7.) zasadnutí. Ako TASR za mestský úrad informovala Jana Kovácsová, v súvislosti s tým zároveň odobrili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciou bytoviek na Ulici Československej armády.



„Rozhodli sme sa pustiť sa do tohto, lebo už dozrel čas. Je to potreba a vôľa obyvateľov mesta, len doteraz sme na to nemali dostatok finančných zdrojov. Ak projekt vyjde, postupne zrevitalizujeme aj túto časť mesta, ktorá je v úzkom prepojení na sieť štyroch obchodných domov, už sú schválené aj ďalšie. Do budúcna tam musíme riešiť i dopravu odbočovacími pruhmi,“ povedal primátor Slavomír Borovský.



V prípade úspechu pri podaní žiadosti z Operačného programu Ľudské zdroje by sa s cieľom prestupného bývania mali zrekonštruovať dve bytovky na Ulici Československej armády, ktoré sú v zlom stave. Celkové predpokladané náklady predstavujú sumu 675.500 eur, z toho 150.000 eur na neoprávnené výdavky, a spolufinancovanie by znášalo mesto.



Podľa radnice je realizácia projektu pokračovaním a napĺňaním sociálnej politiky mesta v oblasti práce s marginalizovanými obyvateľmi a je veľmi žiadaným riešením tejto lokality, kde žije približne 450 Rómov. „Kumulácia problémov už presiahla únosnú hranicu. Veď len v oblasti dopravy je tam zaznamenané neúmerné množstvo dopravných priestupkov a škodových udalostí spôsobených deťmi, ktoré nebezpečne prebiehajú cez cestu,“ vysvetlila Kovácsová.



Systém prestupného bývania je určený pre marginalizovaných obyvateľov - nielen pre Rómov, ale aj pre ľudí v tiesni, zdravotne znevýhodnených alebo sociálne vylúčených. Základom tohto systému je to, že sám účastník musí chcieť zmeniť svoje životné podmienky a musí dodržiavať prísne pravidlá na to, aby sa postupne začlenil do väčšinovej komunity. „Na to slúži prepracovaný trojstupňový systém s množstvom diferencovaných opatrení - od povinného kreditného platenia za energie, cez dodržiavanie domového poriadku, plnenie povinností v školskej dochádzke detí, úhrada všetkých poplatkov a podobne,“ pripomína radnica s tým, že jednotlivé stupne sú sprevádzané sociálnou prácou s cieľom 'naučiť' členov domácnosti samostatne bývať.



Výstupom projektu je dvojstupňový systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania na uvedenej ulici. Tretím stupňom by mali byť bytové domy na uliciach Nová a Československej armády - teda riadni nájomníci v mestských bytoch.



Moldava nad Bodvou má takmer 10.400 obyvateľov, prevažne v jej štyroch lokalitách žije okolo 2500 Rómov.



Ako Kovácsová dodala, ak mesto v žiadosti o dotáciu na opravu bytoviek nebude úspešné, bude hľadať iné zdroje na realizáciu systému prestupného bývania.