Primátor Trnavy podal v súvislosti s futbalovým štadiónom podnet na EK

Bratislava 6. apríla (TASR) – Primátor Trnavy Peter Bročka dal podnet na Európsku komisiu, aby preskúmala, či firma podnikateľa a majiteľa FC Spartak Trnava Vladimíra Poóra, ktorá rekonštruovala futbalový štadión v Trnave, získala na výstavbu oprávnenú štátnu podporu. Spartaku tak hrozí, že si v novej sezóne na domovskom štadióne nezahrá a presťahuje sa do Myjavy. Informuje o tom portál denníka Plus jeden deň Šport24.sk.



"Budúcu sezónu možno nebudeme mať kde hrať v našej Trnave. Primátor mesta Trnava dal totiž podnet na Európsku komisiu. Ak s ním uspeje, nebudeme mať platné zmluvy o prenájme štadióna a budeme si musieť hľadať domovský stánok inde," povedal Poór pre Plus jeden deň.



Primátor argumentuje, že z viacerých verejných zdrojov bol zrekonštruovaný Štadión Antona Malatinského i vybudovaná doplnková infraštruktúra. "Otázkou je, či dotácia vo výške viac ako 20 miliónov eur bola oprávnenou, alebo neoprávnenou štátnou pomocou. Komisia musí najprv vydať stanovisko, ak je všetko v súlade s európskymi i slovenskými zákonmi, tak všetko pokračuje ako doteraz," povedal Bročka.



Ak tento podnet na Európskej komisii prejde, mesto hrozí žalobou na súde. Je tak možné, že všetky predchádzajúce zmluvy o prenájme štadióna budú neplatné a Spartak si bude musieť hľadať nový domov. "Sme pripravení na všetko. V prípade negatívneho scenára je tu možnosť, že budeme môcť hrať v Myjave. Už sme so zástupcami klubu rokovali o tejto možnosti," podotkol Poór.