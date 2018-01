V bratislavskej Petržalke zahynul 17-ročný mladík po páde do šachty

Cestou do práce prepadol do šachty s vodou, ktorá údajne nebola dobre zabezpečená.

Bratislava 9. januára (TASR) - Na Úderníckej ulici v bratislavskej Petržalke prišiel v utorok o život 17-ročný mladík. Stalo sa tak po tom, ako spadol do zle zabezpečenej šachty. Píše o tom webová stránka tvnoviny.sk.



Podľa informácií portálu si mal tínedžer skracovať cestu do práce. Pracoval v pekárni. Cestou sa však prepadol do šachty s vodou, ktorá údajne nebola dobre zabezpečená. Mali na nej byť len dosky, ktoré sa pod chlapcom prepadli.



Vyšetruje okolnosti úmrtia mladého Bratislavčana,ktorý spadol do šachty

Bratislavskí policajti už vyšetrujú okolnosti úmrtia 17-ročného mladíka. Mladého Bratislavčana vytiahli v utorok pred poludním zo zatopenej šachty v priemyselnom areáli na Úderníckej ulici v bratislavskej Petržalke. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.



"Krátko pred 11.15 h príslušníci poriečneho oddelenia Policajného zboru za asistencie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vytiahli zo zatopenej šachty telo muža bez známok života," uviedla Slamková. Privolaný súdny lekár na mieste cudzie zavinenie nevylúčil, presnú príčinu smrti určí až nariadená pitva.



V tejto súvislosti už vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. "Bližšie okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania," dodala Slamková.