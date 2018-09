V Nitre zadržali kandidáta na primátora Š. Štefeka

Štefeka vinia z nepriamej korupcie pri jeho pôsobení v mestskej vodárenskej spoločnosti. Podrobnosti zatiaľ nie sú známe.

Bratislava 24. septembra (TASR) - Národná protikorupčná jednotka zadržala v Nitre v pondelok ráno kandidáta na primátora mesta Štefana Štefeka. Denníku N to potvrdil zdroj z polície aj jeho obhajca. Štefeka vinia z nepriamej korupcie pri jeho pôsobení v mestskej vodárenskej spoločnosti. Podrobnosti zatiaľ nie sú známe.



V Nitre sa bude o post primátora v novembrových komunálnych voľbách uchádzať 11 kandidátov. Okrem Štefeka, ktorý je nezávislým kandidátom, je to súčasný primátor Jozef Dvonč, ktorý kandiduje za koalíciu Smer-SD a SNS. Kandidátom koalície OĽaNO, SaS, Šanca a Sme rodina – Boris Kollár je Ján Greššo. Za Ľudovú stranu Pevnosť Slovensko kandiduje Ján Kecskés a za Stranu tolerancie a spolunažívania Ladislav Nemeth. Ako nezávislí kandidujú Michal Ivan, Róbert Sitár, Ľubomír Martinka, občiansky aktivista Marek Hattas, mestský a krajský poslanec Peter Oremus a mestská poslankyňa Renáta Kolenčíková.



Niektorí kandidáti to vnímajú ako zastrašovanie

Zadržanie kandidáta na nitrianskeho primátora a zároveň mestského i krajského poslanca Štefana Štefeka policajtmi z NAKA hodnotia jeho spolupracovníci, ale i niektorí z jeho protikandidátov ako neférovú predvolebnú kampaň.



Zo Štefekovho zadržania bola prekvapená a zaskočená aj jeho spolupracovníčka v mestskom i krajskom parlamente Anna Šmehilová, ktorá je s ním zároveň aj na kandidátke do novembrových komunálnych volieb. „Počítala som s tým, že kampaň bude ostrá, ale nečakala som, že to zájde až do takýchto krajností. Neviem, čo presne sa stalo, pretože mám informácie iba z médií. Pána Štefeka poznám už dlho ako veľmi poctivého človeka. Ak by takéto kroky mali byť predmetom nejakej antikampane, bolo by mi to veľmi ľúto,“ skonštatovala Šmehilová.



Zadržanie Štefeka považuje za neférový predvolebný útok aj jeho protikandidátka na post nitrianskeho primátora a mestská poslankyňa Renáta Kolenčíková. Pred časom boli obaja členmi a funkcionármi Smeru-SD, neskôr však zo strany vystúpili. V minulých rokoch počas spoločného pôsobenia v nitrianskom mestskom zastupiteľstve často prichádzali do konfliktov.



Podľa Kolenčíkovej by sa k takýmto krokom pred voľbami nemal nikto uchyľovať. „Nepáči sami, že sa dejú takéto veci. Považujem to za útok súčasného primátora Jozefa Dvonča na Štefeka. Skúšajú ho zastrašiť. Aj na mňa to skúšali, ale nič nenašli. Počúvam od rôznych podnikateľov už dlho, že sú podozrenia, že peniaze, ktoré mali cez vodárenskú spoločnosť ísť na futbal, nešli tam, ale boli smerované bokom. Je to o tom, že celé financovanie nitrianskeho futbalu a hokeja cez rôzne zákazky je zlé. Ide pri tom o státisíce eur, o ktorých poslanci ani nevedia,“ skonštatovala Kolenčíková.