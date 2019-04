Most cez Váh by mal mať do konca roka zrekonštruované zábradlie

Radnica mesta Šaľa nie je spokojná ani so stavom vozovky na moste, kde opravené výtlky vydržia iba niekoľko týždňov.

Šaľa 4. apríla (TASR) – Rekonštrukcia zábradlia na moste cez rieku Váh v Šali by mala byť po niekoľkých rokoch kompletná. Jeho výmena sa začala už v roku 2017, na jeseň 2018 sa zrealizovala druhá etapa prác. Zostávajúca časť zábradlia by mala prejsť obnovou tento rok.



Podľa slov primátora mesta Jozefa Belického z rokovaní s ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd) vyplynulo, že sa rekonštrukcia zábradlia na moste dokončí do konca roka 2019. „V súčasnosti by sa už malo začať s prípravou podkladov k súťaži na dodávateľa týchto prác,“ vysvetlil Belický.



Primátor zároveň pripomenul, že radnica nie je spokojná ani so stavom vozovky na moste, kde opravené výtlky vydržia iba niekoľko týždňov. „S riešením, s ktorým prichádza regionálna správa ciest, mesto nie je spokojné. K tomuto názoru sa pridalo aj viacero poslancov na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorí sú presvedčení, že sa most cez Váh opravuje nevhodnou metódou. Treba tam vykonať komplexnejšiu alebo aspoň kvalitnejšiu opravu. Vyzveme regionálnu správu ciest, aby sa k tomuto problému postavili tak, aby sem nemuseli každé tri týždne posielať ľudí s lopatami, aby vozovku opravovali,“ dodal primátor.