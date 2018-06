Most cez vodnú nádrž Ružín preverí dynamická zaťažovacia skúška

Skúšku na mieste zrealizujú s použitím dvojnápravového nákladného vozidla s prejazdom cez umelé nerovnosti vozovky.

Košice 15. júna (TASR) - Na zrekonštruovanom moste cez vodnú nádrž Ružín vykonajú v pondelok 18. júna dynamickú zaťažovaciu skúšku. Vodiči preto musia tento deň rátať s krátkodobými dopravnými obmedzeniami.



Skúšku na mieste zrealizujú s použitím dvojnápravového nákladného vozidla s prejazdom cez umelé nerovnosti vozovky. „Počas prejazdu vozidla a vykonávania skúšky budú nevyhnutné krátkodobé obmedzenia cestnej premávky na moste v trvaní približne desať minút na jeden prejazd. Pre zber dostatočného množstva údajov bude potrebných približne 20 prejazdov,“ informovala v piatok hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Činčárová. Medzi jednotlivými prejazdmi a meraniami bude most pre cestnú premávku otvorený. Dopravné obmedzenia potrvajú od 11.00 h do približne 16.00 h.



Rekonštrukciu mosta realizovala v roku 2017 spoločnosť Strabag. V rámci stavby 29. novembra zrealizovali základnú statickú zaťažovaciu skúšku. Most podľa nej vyhovel normovým kritériám a po kolaudácii v decembri 2017 bol otvorený pre cestnú premávku. V tomto roku boli na nosnej konštrukcii mosta osadené špeciálne snímače – tenzometre, ktoré budú pravidelne dvakrát ročne monitorovať nosnú konštrukciu.



"Aj po rekonštrukcii mosta dostávame podnety o zvýšenej frekvencii kamiónovej dopravy na tomto úseku. O to viac potrebujeme chrániť tento most, preto na overenie dynamických vlastností mosta realizujeme aj túto zaťažovaciu skúšku. Správa ciest KSK bude v pravidelných intervaloch realizovať aj váženia vozidiel prechádzajúcich týmto mostom," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Realizátorom dynamickej skúšky je Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave.