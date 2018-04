Most generácií spája v Petržalke už niekoľko rokov

Jedným z tradičných podujatí je športové predpoludnie v Stredisku sociálnych služieb, ktorého sa zúčastňujú najmä klienti zariadenia, rodičia s deťmi, ale aj deti petržalských materských škôl.

Bratislava 29. apríla (TASR) – Most generácií sa už niekoľko rokov snaží v bratislavskej Petržalke zbližovať mladých s tými skôr narodenými. Mestská časť si totiž uvedomuje, že často chýba schopnosť vzájomnej tolerancie, vymieňania si poznatkov, absentuje tiež vzájomné porozumenie. Samospráva v tejto súvislosti organizuje viacero spoločných podujatí.



"Som presvedčený, že tieto stretnutia sú pre obe generácie prínosom. Skúsenosti sú nenahraditeľné, mladí za ne zase môžu zaplatiť elánom, energiou, novými nápadmi. A navzájom sa učiť rešpektovať vek, názory, to, že sme iní," skonštatoval starosta Petržalky Vladimír Bajan pri príležitosti aktuálneho Európskeho dňa solidarity, ktorý je vyhlásený na 29. apríla.



Jedným z tradičných príkladov podujatí je športové predpoludnie v Stredisku sociálnych služieb na Mlynarovičovej ulici. Zúčastňujú sa na ňom najmä klienti zariadenia, rodičia s deťmi, ale aj deti petržalských materských škôl. "V rámci zábavno–športového podujatia sa pravidelne v seniorských denných centrách stretávajú deti zo sociálne slabších rodín so staršími spoluobčanmi, aby si nielen odovzdali skúsenosti, ale sa aj zabavili," priblížila Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.



Mestská časť taktiež pravidelne organizuje spoločné opekačky, napríklad so seniormi z Osuského ulice a deťmi zo Základnej školy na Gessayovej ulici či rôzne výlety. "Príslušníci najmladšej a najstaršej generácie sa schádzajú počas spoločných návštev či už v materských a základných školách alebo v denných centrách pre seniorov," doplnila Vnenková.



Iným príkladom je čítanie rozprávok. Seniori z Domu tretieho veku na Polereckého ulici prichádzajú do škôlok v rámci medzigeneračného projektu s názvom Rozprávkovo. Starký, starká, prečítaj nám rozprávku! "Biblioterapia, teda čítanie kníh ako forma terapie, pomáha formovať detskú osobnosť a ak ju číta babička či dedko, pomáha aj vytvárať vzťah medzi generáciami," dodala Vnenková.