DRÁMA NA CESTE: Motocyklista sa ťažko zranil pri zrážke s diviakom

Lučenec 24. júla (TASR) – Polícia v Lučenci objasňuje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v pondelok (22. 7.) v noci a po zrážke s diviakom sa ťažko zranil 41-ročný motocyklista. Utrpel komplikovanú zlomeninu predkolenia. Šesťdesiatkilogramový diviak na mieste uhynul. Informovala o tom v stredu banskobystrická polícia na svojej facebookovej stránke.



"Pred obcou Trebeľovce motorkárovi z ľavej strany cesty náhle vybehol do cesty diviak. Došlo k zrážke, ktorej už motorkár nemohol zabrániť. Prevenciou pred podobnými nehodami je znížiť rýchlosť na miestach, kde dopravné značenie upozorňuje na zvýšený výskyt zveri, najmä počas ranných a večerných hodín," pripomínajú policajti.



"Zrážka so zvieraťom, ako v tomto prípade, spadá do kategórie nehôd nezavinených vodičom. Ak by sa aj pri nehode nezranil, nehrozí mu žiadna sankcia, ak privolá políciu. Naopak, v prípade nenahlásenia takej udalosti poruší ustanovenia povinností vodiča pri dopravnej nehode alebo škodovej udalosti a môže mu byť uložená pokuta," upozorňuje polícia.