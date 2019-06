Možnosti zateplenia a získania dotácií predstavia Dni energie v Žiline

Projekt DENS 2019 sa uskutoční v Žiline pod záštitou vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika a primátora Žiliny Petra Fiabáneho.

Žilina 3. júna (TASR) – Možnosti, ako sa dostať k príspevkom na zateplenie rodinného domu či bezúročným úverom na obnovu bytoviek, predstaví v utorok (4. 6.) na Námestí Andreja Hlinku v Žiline šiesty ročník podujatia Dni energie a ekológie na Slovensku (DENS). TASR o tom informoval analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida.



"Zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania poskytnú rady o postupe pri podávaní žiadostí. Návštevníci budú mať tiež možnosť zoznámiť sa bližšie so solárnymi panelmi na ohrev vody aj produkciu elektriny, tepelným čerpadlom, LED žiarovkami či konceptom inteligentnej domácnosti. Pristavené budú špičkové elektromobily, ale aj populárne elektrobicykle," doplnil Badida.



Výnimočná podľa neho bude aj účasť prevádzkovateľov jadrových a vodných elektrární, ktoré spolu so solárnymi zdrojmi zabezpečujú bezemisnú výrobu elektriny na Slovensku. "Zároveň sa návštevníci dozvedia, ako správne separovať odpad, ale aj ako si znížiť účty za energie, či ako získať dotácie z programu Zelená domácnostiam. Na DENS 2019 sa totiž zúčastnia aj zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry," dodal analytik portálu energieprevas.sk.



"Deti a mládež čakajú aktivity a kvízy o ochrane prírody, separácii odpadu či kompostovaní pripravené Slovenskou agentúrou životného prostredia a občianskym združením Deti čistej Zeme. Rôznorodé študijné programy a vedecké projekty predstavia zástupcovia Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity," uviedol Badida.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že práve podujatia ako DENS 2019 prinášajú ľuďom možnosť zoznámiť sa s modernými a úspornými technológiami, ktoré sa dajú jednoducho zahrnúť do každodenného života. "Ak chceme pre ďalšie generácie zachovať zdravé životné prostredie, musíme sa k nemu správať oveľa ohľaduplnejšie ako doteraz. Som veľmi rád, že sa v našom meste darí zavádzať alternatívne formy dopravy ako aj rôzne úsporné a ekologické opatrenia. Tento rok sme uviedli do prevádzky bezplatný systém zdieľania bicyklov tzv. bikesharing, podarilo sa nám rekonštruovať verejné osvetlenie v meste, pričom sme staré a energeticky náročné typy osvetlenia nahradili modernejšími a úspornejšími," skonštatoval Fiabáne.



Projekt DENS 2019 sa uskutoční v Žiline pod záštitou vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislava Mika a primátora Žiliny Petra Fiabáneho.