Hokejové MS by podľa polície nemali spôsobiť kolaps dopravy

Bratislava 3. apríla (TASR) – Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré budú na Slovensku od 10. do 26. mája, by v Bratislave nemali spôsobiť dopravný kolaps. Tvrdí to riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave Milan Pilip. Upozorňuje však, že vodiči i cestujúci budú pre šampionát musieť rátať s istými dopravnými obmedzeniami, a to najmä v okolí Zimného štadióna Ondreja Nepelu a na Trnavskej ceste. Organizátori i hlavné mesto však chcú odľahčiť dopravu záchytnými parkoviskami i MHD zadarmo pre fanúšikov.



"Dopravné obmedzenia budú v okolí zimného štadióna na Trnavskej ceste, kde v určitý čas predpokladáme úplne uzavretie ulice od Bajkalskej po Trnavské mýto, a to najmä v časoch, keď budú fanúšikovia prichádzať na zápas, medzi zápasmi a aj po ukončení zápasov," spresnil Pilip. Šampionát by podľa jeho slov nemal spôsobiť väčšie komplikácie v doprave v Bratislave.



Organizátori majstrovstiev a aj hlavné mesto chcú odľahčiť dopravu v Bratislave aj záchytnými parkoviskami, a to na Tyršovom nábreží s kapacitou 250 osobných áut a 30 autobusov, na futbalovom štadióne ŠKP Dúbravka s kapacitou 295 osobných áut a 25 autobusov, na Zlatých pieskoch s kapacitou 350 osobných áut a 30 autobusov i na Technickej ulici (bývalé Technické služby), kde sa zmestí 250 osobných áut. Na Tyršovom nábreží, kde počas pracovných dní parkuje množstvo áut, chcú parkovanie organizovať. "Účastníci môžu zísť z diaľnice priamo na záchytné parkoviská a vyhnú sa tak centru mesta. Dôležité je, aby sa obyvatelia v Bratislave v časoch pred zápasmi alebo po nich vyhli úseku Trnavskej cesty," vyzval Pilip. Na Bajkalskej v smere na Prístavný most bude na úrovni Národného futbalového štadióna vyradený jazdný pruh na nástup a výstup zo zájazdových autobusov a z taxíkov.



Všetci návštevníci s platnou vstupenkou na hokejový šampionát budú mať v deň konania zápasu, na ktorý majú zakúpenú vstupenku, MHD v Bratislave zadarmo. Verejná doprava bude zároveň posilnená zo zastávok v blízkosti záchytných parkovísk k štadiónu a späť. Taktiež z Hlavnej stanice a zo Železničnej stanice Nové Mesto. "Zo záchytného parkoviska na Technickej ulici bude premávať kyvadlová doprava," podotkol bratislavský viceprimátor Juraj Káčer.



Organizátori upozorňujú na reguláciu dopravy i parkovania v okolí štadióna. "Regulovaná zóna je ohraničená ulicami Vajnorská, Bajkalská, Trnavská, Záhradnícka a Jégeho," povedala riaditeľka komunikácie tohtoročných majstrovstiev sveta Michaela Grendelová. Vstup s vozidlom do tejto zóny budú kontrolovať mestskí policajti a bude umožnený len obyvateľom, ktorí sa preukážu buď občianskym preukazom (kde je uvedený trvalý alebo prechodný pobyt v danej lokalite), alebo rezidenčnou kartou (dostanú ju občania, ktorí sa preukážu vzťahom k dotknutej nehnuteľnosti, napríklad nájomnou zmluvou). O rezidenčné karty môžu ľudia žiadať od 9. apríla na miestnych úradoch v Novom Meste a Ružinove.



Začiatok regulácie dopravy pre majstrovstvá je 6. mája, a to na Kalinčiakovej ulici. Komplexné dopravné opatrenia začnú platiť od 9. mája.