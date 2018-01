Košice-Juh investujú do parkovísk i podzemných kontajnerovísk

Pilotný projekt spoločnosti Kosit a mestskej časti Košice Juh prináša do Košíc prvé podzemné kontajnerovisko v meste.

Košice 3. januára (TASR) - Mestská časť (MsČ) Košice-Juh plánuje vybudovanie nových podzemných kontajnerovísk, rekonštrukciu detských ihrísk, ako i zakúpenie rolby pre ľadovú plochu. S týmito investíciami ráta v programovom rozpočte na rok 2018.



V roku 2016 v spolupráci s mestom Košice a spoločnosťou KOSIT, a. s., sa mestská časť zapojila do pilotného projektu výstavby uzamykateľných nadzemných a podzemných kontajnerovísk.



"Na našom území bolo vybudované prvé podzemné kontajnerovisko pri bytových domoch na Oštepovej ulici. V tomto zámere by sme chceli pokračovať aj v roku 2018 a vytypovať ďalšie vhodné lokality s vlastníkmi a správcami bytových domov," uviedol starosta MsČ Košice-Juh Jaroslav Hlinka s tým, že o potrebné finančné prostriedky sa chcú uchádzať z rôznych grantov a fondov. "Na tento účel je vyčlenená na rok 2018 suma 9500 eur ako kapitálový výdavok," spresnil Hlinka.



Suma 59.000 eur v rozpočte je určená na prípravnú a projektovú dokumentáciu a výstavbu 18 nových parkovacích miest, vrátane dvoch parkovacích miest pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu na ulici Krakovskej a rozšírenie o štyri státia na ulici Užhorodskej.



"Na sídlisku Železníky na Krakovskej ulici plánujeme výstavbu nových parkovacích plôch s príjazdovou komunikáciou na ploche, ktorá je v súčasnosti zdevastovaná a neupravená. V súčasnosti na tejto ploche vozidlá parkujú neusporiadane," vysvetlil starosta.



Zakúpením rolby na úpravu ľadovej plochy pre T-Systems Športovo-zábavný areál vo výške 25.000 eur sa podľa Hlinku zabezpečí oveľa vyššia kvalita samotnej ľadovej plochy.



"Doteraz bol ľad upravovaný pomocou malotraktora s prídavným zariadením, výrazne sa skráti úprava ľadu z 50 na 15 minút, čím sa dosiahne vyššia spokojnosť návštevníkov, znížia sa prestoje a bude možné prenajímať ľad častejšie," pokračoval Hlinka.



Mestská časť na svojom území spravuje 12 športových viacúčelových ihrísk. Ihriská s asfaltovým povrchom podľa jeho slov postupne rekonštruujú.



"Povrch existujúceho oploteného ihriska na Južnej triede nahradí umelý trávnatý koberec," uviedol Hlinka.



Čo sa týka detských ihrísk, kapitálové prostriedky vo výške 10.500 eur sú podľa jeho slov určené na osadenie nových herných zariadení vrátane dopadovej plochy v súlade s bezpečnostnou normou EÚ na ihrisku na Turgenevovej ulici.



"Na tomto ihrisku bude vymenená aj bezpečnostná dopadová plocha. Na ihrisku na ulici Milosrdenstva vo dvorovej časti budú osadené nové herné prvky pre malé deti na základe požiadavky obyvateľov," doplnil Hlinka.



MsČ plánuje tiež zriadenie novej práčovne, ktorá bude poskytovať služby pre dôchodcov. Miestny podnik služieb, s. r. o., už túto službu nevykonáva.