Polícia v Prievidzi prijme ročne tisícky oznámení od obyvateľov

Prievidza 17. februára (TASR) - Mestská polícia (MsP) Prievidza prijme počas roka niekoľko tisíc oznámení od obyvateľov, ktorí ju takto upozorňujú na protiprávne konanie. Z nich je viac ako 80 percent opodstatnených. Polícia v tejto súvislosti upozornila, že dôležitým aspektom je oznámiť protiprávne konanie včas.



"Oznámenia obyvateľov nám okrem kamier alebo vlastných zistení výrazne pomáhajú riešiť a objasniť množstvo priestupkov alebo iných konaní. Volanie na tiesňovú linku 159 je bezplatné, oznamovateľ môže vystupovať aj anonymne a jeho totožnosť v žiadnom prípade nezverejňujeme," uviedol náčelník MsP Prievidza Ľubomír Pomajbo. Medzi najdôležitejšie kritériá oznámenia podľa neho patrí jeho včasnosť a aktuálnosť. "Pokiaľ volajúci popisuje konanie, ktoré práve prebieha, chystá sa alebo k nemu bezprostredne došlo, máme možnosť konať operatívne, zakročiť a prípadne zabrániť vzniku väčšej ujmy alebo škody," zdôraznil.



Túto možnosť strácajú mestskí policajti v prípade oznámení vykonaných s časovým odstupom. Ak o podozrivom správaní, psovi na detskom ihrisku či aute parkujúcom na tráve informuje volajúci po dvoch či troch hodinách alebo nasledujúci deň emailom, často strácajú možnosť vec objasniť. "V prípade poškodzovania majetku môže hliadka na mieste len zdokumentovať spôsobenú škodu, ktorej pôvodca je dávno preč. Je samozrejmé, že nie vždy je možné vykonať oznámenie okamžite, no pokiaľ sa to dá, výrazne tým ľudia pomôžu k objasneniu prípadu, zadržaniu alebo stotožneniu páchateľa priestupku a často aj k náhrade spôsobenej škody," vysvetlil náčelník MsP Prievidza.



Tiesňová linka MsP Prievidza je v prevádzke 24 hodín denne počas celého roka, no kontakt pomocou emailu je v sledovaní počas pracovných dní od 7. h do 15.30 h, pričom, samozrejme, nie je prioritne určený na oznamovanie aktuálnych udalostí. "Sme si vedomí, že bez spolupráce s obyvateľmi a ich participácii na ochrane verejného poriadku a spoločného majetku by naše úsilie bolo omnoho ťažšie. Preto sa aj týmto spôsobom snažíme dať na vedomie, že budeme naďalej venovať pozornosť všetkým oznámeniam aj podnetom, ktoré dostaneme," dodal Pomajbo.