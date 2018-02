Samospráva ocenila organizátorov Zimného prechodu Muránskou planinou

Počet účastníkov akcie postupne narastal, v posledných rokoch sa na podujatí zúčastňuje 600 až 700 ľudí zo Slovenska i zo zahraničia.

Muráň 9. februára (TASR) – Pamätnými medailami ocenila v piatok podvečer pri príležitosti 40. výročia založenia turisticko-lyžiarskeho podujatia Zimný prechod Muránskou planinou jeho zakladateľov a hlavných organizátorov samospráva obce Muráň v Revúckom okrese. Medzi 12 ocenenými boli i Pavol Mlákay a František Frandel, ktorí ako prví stáli pri zrode tejto akcie.



„V posledný februárový víkend roku 1978 sme sa zišli skupina deviatich nadšencov z Lesnej správy z Muráňa a Muránskej Píly. Po vyvezení lesobusom na Veľkú lúku sme zošli cez Hrdzavú dolinu do Muráňa, kde bol cieľ,“ priblížil prvý ročník podujatia Mlákay, ktorý v tom čase pôsobil ako predseda Telovýchovnej jednoty Tatran Muráň. „Po našom rozprávaní začali mať o podujatie záujem aj iní účastníci a ich počet z roka na rok narastal. Pri piatom ročníku to už bolo asi 50 lyžiarov,“ dodal.



Ich počet aj v nasledujúcich ročníkoch narastal a v posledných rokoch sa na podujatí zúčastňuje 600 až 700 ľudí zo Slovenska i zo zahraničia. Podľa slov Frandela patrí vďaka za zachovanie akcie a jej pozdvihnutie na súčasnú úroveň i starostovi Muráňa Romanovi Goldschmidtovi. „Pretože máme také vedenie v obci, že tieto akcie, ktoré u nás vznikli pred mnohými rokmi, naďalej udržiava a ďalej ich rozvíja,“ zdôraznil.



Ako pokračoval Goldschmidt, na podujatí sa zúčastňuje od svojich 12 rokov. „Bolo to super, ale v tej dobe sme ešte všetci nemali bežky. Cez svoj prvý prechod som mal iba zjazdové lyže a normálne lyžiarky. Keď som prešiel trasu a prišiel domov, plačúci som sa pozrel na lyže, ktoré mali doškriabanú skĺznicu a šraubované hrany povypadávali,“ zaspomínal si s úsmevom starosta.