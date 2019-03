Muž (29) a žena (18) boli obvinení z drogovej trestnej činnosti

V kabelke 18-ročného dievčaťa podľa nej policajti našli dve plastové striekačky so zataveným koncom s bielou kryštalickou látkou.

Žilina 3. marca (TASR) - Žilinskí kriminalisti zadržali 29-ročného muža a 18-ročné dievča, ktorí mali u seba prechovávať neznámu kryštalickú látku a zelenú sušinu. Dvojicu policajti zastavili na osobnom motorovom vozidle Škoda Octavia na účelovej komunikácii na okraji Žiliny.



Ako informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová, pri prehliadke 29-ročný muž policajtom dobrovoľne vydal papierovú skladačku s bielou kryštalickou látkou. Pri prehliadke auta policajti našli a zaistili plastovú škatuľku s bielou kryštalickou látkou, plastovú striekačku s bielou kryštalickou látkou so zataveným koncom, plastové vrecko so zelenou sušinou a tri papierové skladačky s kryštalickou látkou.



"Zaistené látky boli zaslané na kriminalistickú expertízu. Podľa predbežnej expertízy bola v zaistenej kryštalickej látke zistená prítomnosť metamfetamínu a v sušine bola potvrdená prítomnosť THC. Podrobnejšie informácie o množstve účinnej látky a jednotlivých dávkach drogy zo zaisteného materiálu bude známe až po vykonaní znaleckého skúmania," uviedla Balogová.



V kabelke 18-ročného dievčaťa podľa nej policajti našli dve plastové striekačky so zataveným koncom s bielou kryštalickou látkou. Predbežná expertíza potvrdila v zaistenej látke prítomnosť metamfetamínu. Zo zaisteného množstva látky by bolo možné vyrobiť najmenej 38 jednorazových dávok drogy.



"Vyšetrovateľ obvinil 29-ročného muža z okresu Žilina z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Zároveň spracoval na obvineného podnet na návrh na vzatie do väzby. Dievčinu z okresu Čadca vyšetrovateľ obvinil zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Stíhaná je na slobode," doplnila policajná hovorkyňa.