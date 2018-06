Muž bez vodičáku utekal pred políciou, našli u neho kryštalickú látku

Muž je podozrivý z viacerých trestných činov.

Bratislava 26. júna (TASR) - Muž na motocykli utekal pred políciou, nemal pritom vodičské oprávnenie a mal zakázané viesť motorové vozidlo. Napokon ho chytili. Bol pod vplyvom návykovej látky a mal pri sebe vrecúško s neznámou bielou kryštalickou látkou. Muž je podozrivý z viacerých trestných činov. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.



"Muž je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania alebo obchodovania s nimi," spresnila s tým, že zaistené plastové vrecko s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky putovalo na Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru.



Muža na motorke spozorovali policajti v pondelok (25.6.) večer na Podunajskej ulici v Bratislave. "V prednom svetlomete mal modré žiarovky a jeho zadná tabuľka s EČV bola zdvihnutá a nečitateľná. Z dôvodu porušenia ustanovení zákona o cestnej premávke sa policajti rozhodli vodiča predpísaným spôsobom, za použitia výstražného zvukového a svetelného znamenia, zastaviť," opísala hovorkyňa.



Vodič však na výzvu nereagoval. "Bezohľadnou jazdou ohrozoval život a zdravie ostatných účastníkov cestnej premávky. Z uvedeného dôvodu po vyjdení z obce jeden z policajtov použil päť varovných výstrelov do vzduchu zo služobnej zbrane. Vodič aj napriek tomu pokračoval v jazde," doplnila Slamková.



Policajtom sa vodiča podarilo zastaviť v obci Malinovo. "Následne policajti voči mužovi použili donucovacie prostriedky, a to hmaty, chvaty sebaobrany, a putá, nakoľko kládol aktívny odpor. V súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov boli mužovi spôsobené povrchové odreniny v oblasti tváre," informovala Slamková.



Hoci vodič nežiadal ošetrenie, policajti privolali zdravotníkov. "Muž aj po ich príchode ošetrenie odmietol. Lustráciou v policajných evidenciách bolo zistené, že vodič nie je držiteľom vodičského oprávnenia a takisto má uložený platný zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do 17.10.2018," doplnila hovorkyňa.



Alkohol polícia u muža dychovou skúškou nezistila. "Za účelom toxikologického vyšetrenia sa muž následne v nemocnici podrobil odberu vzorky biologického materiálu. Výsledky vyšetrenia potvrdili, že muž bol pod vplyvom návykovej látky," uviedla Slamková. Muža eskortovali na príslušné policajné oddelenie k vykonaniu ďalších potrebných úkonov, kde mu bolo zaistené plastové vrecko s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky. Prípad ďalej riešia policajti v Senci.