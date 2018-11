Obvinili muža spájaného s útokom sekerou, po ktorom umrela žena

Obvinený 24-ročný Samuel z okresu Topoľčany mal vo štvrtok v ranných hodinách na hlavnej ceste v obci Kotešová kopať do zaparkovaného auta Škoda Octavia.

Kotešová 2. novembra (TASR) – Mladíka spájaného so štvrtkovým (1.11.) útokom sekerou v Kotešovej pri Bytči, po ktorom prišla o život 70-ročná dôchodkyňa, vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy, zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečinu porušovania domovej slobody. TASR o tom v piatok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.



Obvinený 24-ročný Samuel z okresu Topoľčany mal vo štvrtok v ranných hodinách na hlavnej ceste v obci Kotešová kopať do zaparkovaného auta Škoda Octavia. Keď ho majiteľ auta vyzval, aby prestal, mladík mal za ním neoprávnene vojsť na pozemok a fyzicky naňho zaútočiť. Napadnutému mužovi sa podarilo pred útočníkom uniknúť do rodinného domu. „Útočník ho mal nasledovať, pričom sa snažil vykopnúť vchodové dvere. Toto sa mu nepodarilo a rozbil sklenenú výplň vchodových dverí. Napadnutý muž utrpel zranenie s bližšie neurčenou dobou liečenia,“ uviedla Balogová s tým, že hmotná škoda vzniknutá poškodením dverí predstavuje asi 260 eur.



Po prvom útoku mal 24-ročný muž neoprávnene vojsť do ďalšieho rodinného domu v obci. „V jedálni mal sekerou, ktorú mal zobrať z dvora rodinného domu, napadnúť majiteľa. Útokom sekerou miereným na oblasť hlavy spôsobil mužovi zranenie s bližšie neurčenou dobou liečenia,“ dodala.



Následne, pravdepodobne na dvore rodinného domu, napadol sekerou 70-ročnú dôchodkyňu. „Úderom do oblasti hlavy spôsobil žene ťažké zranenie, ktorému žena po prevoze do nemocnice podľahla,“ konkretizovala žilinská krajská policajná hovorkyňa.



Polícia útočníka zadržala ihneď po čine a umiestnila ho do policajnej cely. Vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na vzatie do väzby.