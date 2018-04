Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) by sa mal pozrieť na hospodárenie úradu komisárky pre deti Viery Tomanovej. Žiada to opozícia, tému by mal riešiť parlamentný ľudskoprávny výbor na májovom rokovaní. Komisárka Tomanová sa kontrole nebráni.