Muž v Piešťanoch chcel podať trestné oznámenie, chcel hlasovací lístok

Piešťany/Trnava 30. marca (TASR) – Priebeh 2. kola prezidentských volieb v obvode Trnava a Hlohovec a v obvode Piešťany hodnotili volebné komisie ako pokojný. V Piešťanoch riešila obvodná komisia sťažnosť muža, ktorý žiadal vydanie volebného lístka pre potreby trestného oznámenia.



"Muž chcel podať trestné oznámenie na kandidátku Zuzanu Čaputovú a mal potrebu priložiť k podaniu ako dôkaz hlasovací lístok. Okrsková komisia mu ho však nemohla vydať, nakoľko hlasovacie lístky sa z hlasovacej miestnosti nemôžu vynášať. Potom požadoval to isté na obvodnej komisii, no tá hlasovacími lístkami ani nedisponuje," uviedol pre TASR predseda obvodnej komisie v Piešťanoch Martin Beluský.



Členovia obvodnej komisie kontrolovali, ako dodal, pri návštevách okrskov aj pravosť voličských preukazov, ktoré boli pri voľbách použité. "Inak sme nezaznamenali žiadne problémy," konštatoval Beluský. Voličská účasť bude podľa jeho vyjadrenia asi nižšia ako v prvom kole.



Aj v Trnave vykonali členovia obvodnej komisie za okresy Trnava a Hlohovec viacero výjazdov do volebných okrskov, podľa predsedu Ivana Moravanského zo všetkých majú indície o nižšej účasti. "Oproti prvému kolu je to na úrovni 60 až 70 percent. Je to však údaj z podvečera, percento sa vo večerných hodinách mohlo o niečo zvýšiť," povedal pre TASR. Komisia v sobotu podľa Moravanského nemusela riešiť ani jeden podnet na narušenie volieb.