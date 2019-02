MUŽA, KTORÝ MAL V ŽILINE ZAVRAŽDIŤ MANŽELKU A SYNA, VZALI DO VÄZBY

V byte na sídlisku Hájik v Žiline našli v nedeľu podvečer dve mŕtve osoby a ďalšiu osobu zranenú. Žena a maloletý syn mali rozsiahle bodné zranenia, ktoré neboli zlučiteľné so životom. Lekár musel na mieste u oboch skonštatoval smrť.

Bratislava 27. februára (TASR) - Obvineného muža, ktorý mal počas uplynulého víkendu v byte na žilinskom sídlisku zavraždiť svoju 47-ročnú manželku a 15-ročného syna, vzali do väzby. Rozhodol o tom vo štvrtok sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Žilina. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá.



"Dôvodom väzby je obava, že obvinený ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, ako aj obava z pokračovania v trestnej činnosti. Prokurátor i obvinený sa vzdali práva na podanie sťažnosti," priblížila Belavá.



Zranenia im mal nožom spôsobiť obvinený muž. Ten následne kontaktoval tiesňovú linku, na tele mal rezné rany a bodnutia. Po ošetrení záchranármi ho za asistencie polície previezli do žilinskej nemocnice a je mimo ohrozenia života. Policajný vyšetrovateľ ho následne obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy.