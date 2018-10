Muža, ktorý počas kontroly ušiel z auta, vypátral služobný pes

Policajti voči 22-ročnému Jánovi Ľ. z okresu Námestovo vzniesli obvinenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Bratislava 22. októbra (TASR) - Muža, ktorý počas nedeľnej (21.10.) cestnej kontroly ušiel z vozidla, vypátral služobný pes Harry v sprievode svojho psovoda. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.



Policajti v nedeľu poobede kontrolovali v obci Dubová v okrese Pezinok auto značky Renault s EČV okresu Námestovo. Vodič počas kontroly ušiel z vozidla do vinohradu, preto policajti na miesto privolali hliadku so psovodom.



Služobný pes muža, o ktorom policajti zistili, že šoféroval napriek tomu, že má do konca roka uložený zákaz viesť motorové vozidlo, vypátral. Policajti ho eskortovali na policajné oddelenie.



Policajti voči 22-ročnému Jánovi Ľ. z okresu Námestovo vzniesli obvinenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Vec sa realizuje v tzv. super rýchlom konaní. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému v súlade s ustanoveniami trestného zákona trest odňatia slobody na dva roky.