Uštipnutie sršňom sa mu mohlo stať osudných: Muža ratovali záchranári

Ležiachov 20. júna (TASR) - Leteckí záchranári zo Žiliny leteli v stredu predpoludním do Ležiachova (okres Martin) na pomoc mužovi so silnou alergickou reakciou po uštipnutí sršňom. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková.



"Záchranársky vrtuľník pristál na vhodnom mieste v obci. Lekár leteckých záchranárov si prevzal do starostlivosti 45-ročného muža so zhoršeným dýchaním, kožnými prejavmi a opuchom. Po poskytnutí potrebnej liečby ho preložili na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave letecky previezli na Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice v Martine," dodala Hopjaková.